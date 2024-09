Ben Affleck et Jennifer Lopez ont toujours une « alchimie sexuelle »

Bonjour et bonne journée : nous avons officiellement une mise à jour sur… ce qui se passe entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Au cas où ne sont pas conscient du dernier rebondissement de l’intrigue, l’ancien couple a été vu « s’embrassant » et « se tenant la main » au Polo Lounge (comme on le fait) lors d’un récent brunch à Beverly Hills, moins d’un mois après que J.Lo ait demandé le divorce.

Et maintenant, un Page Six Une source a plus de détails : Ben a trouvé J.Lo tellement ~irrésistible~ en personne que « une fois qu’ils étaient ensemble, il ne pouvait pas s’empêcher de la toucher ». La source a ajouté que Ben et Jen « ont toujours eu beaucoup d’alchimie sexuelle » et que même si leur démonstration d’affection en public lors du brunch « n’était pas prévue », ils sont « toujours attirés l’un par l’autre ».

Bellocqimages/Bauer-Griffin//Getty Images

Pendant ce temps, il s’avère que ce brunch aurait été mis en scène à moitié parce que l’ancien couple voulait projeter son amitié au milieu de leur divorce (cela semble être le bon moment pour rappeler à tout le monde qu’ils ont un film à venir intitulé Inarrêtable).

« C’est Ben Affleck qui a eu l’idée de se rencontrer là-bas », a affirmé la source. « Il voulait montrer qu’ils étaient des ex-maris amicaux. Il voulait ces photos. On y va quand on veut être vu. Les paparazzis traînent là-bas. »

De toute évidence, les rapports selon lesquels Ben et Jen « s’embrassaient » et « se tenaient la main » pendant le brunch ont suscité la curiosité. vouloir besoin de savoir s’ils se remettent ensemble. Et apparemment, la réponse à cette question est… non ? Personnes initié, « Ils se sont tous réunis pour un déjeuner amusant afin que les enfants puissent passer du temps ensemble. [Jennifer’s] Ils essaient d’être amicaux avec Ben. Ils continuent néanmoins à faire avancer le divorce. Ils règlent les détails financiers à l’amiable.

Noté. 👀