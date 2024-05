Ben Affleck et Jennifer Lopez ont fait front commun lors de la soirée de remise des diplômes de sa fille Violet au milieu de rumeurs divisées

Films





C’est une affaire de famille.

Ben Affleck et sa femme, Jennifer Lopez, se sont réunis pour la soirée de remise des diplômes de sa fille Violet, au milieu de leurs problèmes conjugaux.

Selon des photos obtenues par Page Six, les co-stars de « Gigli » et la mère d’Affleck, Anne Boldt, ont été aperçues en train de marcher dans la rue à Los Angeles jeudi.

Ben Affleck et sa femme, Jennifer Lopez, se sont réunis jeudi pour les festivités de remise des diplômes de sa fille Violet, au milieu de leurs problèmes conjugaux. TheImageDirect.com

Selon des photos obtenues par Page Six, les co-stars de « Gigli » et la mère d’Affleck, Anne Boldt, ont été aperçues marchant dans la rue à Los Angeles. TheImageDirect.com

Affleck a été vu portant un panier avec du papier d’emballage rose. TheImageDirect.com

Affleck – qui partage Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans et Samuel, 12 ans, avec son ex-femme Jennifer Garner – a été vu portant un panier avec du papier d’emballage rose à l’intérieur alors que Lopez, 54 ans, marchait à côté de lui.

L’acteur de « Good Will Hunting » s’est habillé pour la sortie, vêtu d’un costume gris et de chaussures habillées noires, tandis que sa femme était stupéfiante dans une robe midi à imprimé floral ceinturée à la taille, des talons avec une bride transparente et une paire de lunettes de soleil marron.

La dernière apparition du couple intervient près de deux semaines après leur dernière vue ensemble.

L’acteur de « Good Will Hunting » s’est habillé pour la sortie, vêtu d’un costume gris et de chaussures habillées noires. TheImageDirect.com

La star de Selena était époustouflante dans une robe midi à imprimé floral ceinturée à la taille et des talons avec une bride transparente. TheImageDirect.com

Elle portait également une paire de lunettes de soleil marron. TheImageDirect.com

Le 19 mai, Affleck et l’actrice de « Selena » ont été aperçus lors d’un événement cinématographique à l’Aero Theatre de Santa Monica, en Californie.

Le couple s’est ensuite rendu à Soho House.

Des informations selon lesquelles le couple – qui s’est marié en juillet 2022 – sont sur le point de divorcer ont fait surface depuis que Lopez a assisté en solo au Met Gala 2024 le 6 mai.





Bien qu’une source ait déclaré à TMZ que la star de « Gone Girl » ne pouvait pas assister à la plus grande soirée de mode parce qu’il était occupé à filmer « The Accountant 2 », Affleck était présent pour le rôti Netflix de Tom Brady, filmé la veille du Met.

Le père de trois enfants a été aperçu à plusieurs reprises sans son alliance et aurait séjourné dans une maison séparée de la mère de deux enfants.

Pendant ce temps, Lopez a été vue en train de chercher un logement – ​​sans son mari – à Beverly Hills, en Californie.

Affleck partage Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans et Samuel, 12 ans, avec son ex-femme Jennifer Garner Michael Rubin/Instagram

Lopez et Affleck ont ​​été vus ensemble pour la dernière fois le 19 mai. TheCelebrityfinder/MEGA

Ils ont assisté à un événement cinématographique à l’Aero Theatre de Santa Monica, en Californie, avant de se rendre à Soho House. TheCelebrityfinder/MEGA

Une source a déclaré à Us Weekly que Lopez et Affleck sont « sur deux pages complètement différentes » maintenant que leur phase de lune de miel est terminée.

Le média a rapporté que la star de « Pearl Harbor » « n’est pas d’accord avec le style de vie de Jennifer », se sent « usée » par le mariage et a été « examinée ».

« Tous deux ont des carrières exigeantes qui les obligent souvent à résider dans des villes différentes », a ajouté la source.

Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles le couple était sur le point de divorcer après que Lopez ait assisté au Met Gala en solo le 6 mai. Instagram / Jennifer Lopez

Une source a déclaré à Us Weekly que Lopez et Affleck sont « sur deux pages complètement différentes » maintenant que leur phase de lune de miel est terminée. jlo/Instagram

La star de « Gone Girl » a été vue à plusieurs reprises sans son alliance. TheCelebrityfinder/MEGA

Cependant, l’actrice de « Boy Next Door » a récemment déclaré à AP News qu’elle avait « réduit » son emploi du temps au cours des « dernières années » dans le but de « ralentir davantage et être plus à la maison ».

Lopez et Affleck sont initialement sortis ensemble de 2002 à 2004, mais ont ravivé leur romance en 2021 et se sont fiancés l’année suivante.

Ils se sont mariés à Vegas en juillet 2022 et ont eu un deuxième mariage en Géorgie le mois suivant.











Charger plus…





{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}