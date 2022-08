Ben Affleck et Jennifer Lopez le scellent avec un baiser alors que les photos du jour de leur mariage révèlent une magnifique cérémonie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

C’est un moment qui a mis deux décennies à se préparer.

Ben Affleck et Jennifer Lopez l’ont scellé avec un baiser samedi, en disant “oui” devant leurs invités de marque dans un vaste manoir de Riceboro, en Géorgie, hier.

De nouvelles images révèlent le moment où le lauréat d’un Oscar et le nominé aux Grammy Awards ont partagé leur premier baiser en tant que mari et femme lors de leur deuxième mariage.

Une foule d’invités, tous vêtus de blanc, ont été photographiés marchant dans l’allée allongée.

BEN AFFLECK ET JENNIFER LOPEZ SE MARIENT DANS UN MARIAGE ÉTOILE EN GÉORGIE

Les deux tourtereaux semblaient étourdis alors qu’ils descendaient eux-mêmes.

La mariée, qui portait une robe conçue en Italie par Ralph Lauren, a fait porter son voile par son enfant Emme Muñiz et la deuxième aînée de Ben, Seraphina Affleck.

Derrière eux, se trouvaient Violet Affleck, Max Muñiz et Samuel Affleck.

Les deux se sont officiellement mariés à la Little White Chapel de Las Vegas le 17 juillet.

Dans sa newsletter, JLo a écrit : “En fin de compte, c’était le meilleur mariage possible que nous aurions pu imaginer. Un mariage dont nous rêvions depuis longtemps et un rendu réel (aux yeux de l’État, Las Vegas, une décapotable rose et l’autre) enfin très, très longtemps.”

Ce mariage a sorti le grand jeu et tous les invités étoilés.

Ami de toujours et collaborateur de longue date du marié, Matt Damon a été vu arriver avant les festivités.

Une bonne amie et collaboratrice de la mariée, Elaine Goldsmith-Thomas, a partagé sur sa vidéo Instagram le magnifique feu d’artifice.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kevin Smith, qui a travaillé aux côtés d’Affleck dans de nombreux films, était également présent et a partagé le look tout blanc de son groupe.

Aujourd’hui, la fête de trois jours se terminera par un barbecue. Le Ice Box Bar, qui a été utilisé plus tôt dans le week-end, a été vu arriver pour l’événement de dimanche.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une sécurité extrême plane toujours sur la propriété de 87 acres, car tous les invités et prestataires de services reçoivent des bracelets et doivent fournir une pièce d’identité.