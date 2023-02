Ben Affleck et Jennifer Lopez font leurs débuts avec des tatouages ​​​​assortis le premier jour de la Saint-Valentin en tant que couple marié

Jennifer Lopez a dévoilé de nouveaux tatouages ​​avec son mari Ben Affleck le jour de la Saint-Valentin.

Le 14 février a marqué la première Saint-Valentin que les deux ont célébré ensemble en tant que couple marié. Pour l’occasion, ils se sont apparemment fait tatouer pour professer leur amour éternel.

Le tatouage de Lopez comporte un symbole de l’infini traversé par une flèche. Affleck comportait deux flèches se croisant avec les initiales J et B.

“Joyeuse Saint-Valentin mon amour”, Lopez a légendé la série de photos.

Le carrousel aussi images de retour en vedette du couple depuis la première fois qu’ils sont sortis ensemble et des photos d’eux au cours des dernières années.

Lopez a même inclus des photos câlinées des deux des Oscars 2003.

Elle a ajouté : “#CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow.”

Ce n’est pas la première fois qu’Affleck reçoit de l’encre. En 2015, il a été critiqué en ligne après avoir été photographié à la plage avec un énorme tatouage de phénix sur le dos.

Affleck a d’abord déclaré que le tatouage était un faux pour un rôle dans un film, mais a admis plus tard qu’il était réel. Il a dit à Ellen DeGeneres en 2019 que le tatouage était “significatif” et que c’était “quelque chose que je gardais en quelque sorte privé. Ce n’était pas comme si je faisais des séances photo ou quoi que ce soit.”

Il a ajouté: “Nous ne savions pas que les paparazzi étaient là, alors ils ont pris une photo de mon tatouage et oui, le sentiment s’est opposé.”

Mais malgré toutes les critiques, la star d'”Argo” a soutenu l’encre, ajoutant : “J’adore mon tatouage. J’en suis très content.”

Sa femme, cependant, semble penser différemment. On a demandé à Lopez son opinion honnête sur le tatouage du dos d’Affleck en 2016 lors d’une apparition sur “Watch What Happens Live”.

“C’est affreux!” elle a crié. “Mais je lui disais ça. Je lui disais : ‘Qu’est-ce que tu fais ?'”

Le couple s’est marié en juillet 2022 après avoir ravivé leur relation l’année précédente.

Affleck et Lopez ont récemment joué dans la publicité du Super Bowl de Dunkin Donuts. L’acteur travaillait à la fenêtre du service au volant de la chaîne de cafés tandis que Lopez semblait confus de le trouver en train de travailler là-bas.

Le “Chasse de bonne volonté” star a déclaré au Wall Street Journal que certaines des interactions non scénarisées avaient amené des clients à critiquer son service “inepte”.

“C’est Boston, après tout, donc nous avions des gens plutôt grossiers et agités qui étaient prêts à exprimer leur mécontentement de manière colorée, et je fais toujours pression pour inclure les plus intéressants d’entre eux dans certains des lieux sociaux les plus énervés”, il a dit à la sortie.

Dunkin ‘Donuts a également partagé des extraits de la publicité sur YouTube après la première dimanche.

Les clients de la vidéo semblent confus puis ravis lorsqu’ils aperçoivent Affleck derrière la fenêtre alors qu’il a du mal à suivre et à prendre les commandes.

“Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît d’utiliser cet appareil”, dit-il dans le clip, en mettant un accent bostonien plus épais que d’habitude. Affleck joue également avec un client, lui disant qu’il n’y a plus de café et de beignets, et qu’il ne leur reste que de l’eau.

Avant son mariage avec Affleck, Lopez était mariée à Marc Anthony. L’ancien couple partage deux enfants; Emme et Max.

Anthony a célébré la Saint-Valentin en annonçant qu’il attend un enfant avec sa femme Nadia Ferreira. L’annonce est intervenue un peu plus de deux semaines après que le couple se soit marié.

Affleck était auparavant marié à Jennifer Garner. Les deux ont finalisé leur divorce en 2018. Affleck et Garner partagent trois enfants; Violet, Samuel et Séraphine.

