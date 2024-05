Ben Affleck et Jennifer Lopez font front uni lors de la cérémonie de remise des diplômes

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont soutenu sa fille Violet lors de sa cérémonie de remise des diplômes le jeudi 30 mai, au milieu de rumeurs de tension dans leur relation.

Également présents à la rentrée de l’école de Los Angeles : l’ex-femme d’Affleck et la mère de Violet, Jennifer Garner, 51 ans, les deux autres enfants des ex, Seraphina, 15 ans, et Samuel, 12 ans, ainsi que Max et Emme, 16 ans. -les vieux jumeaux Lopez partage avec son ex-mari Marc Anthony.

Peu de temps après l’événement, Lopez a été aperçue en train de discuter joyeusement avec ses enfants. « Elle semblait optimiste et engagée », a déclaré un spectateur.

Plus tôt dans la journée, Affleck, 51 ans, et Lopez, 54 ans – dont le mariage « n’est pas au meilleur endroit pour le moment », a déclaré précédemment à PEOPLE une source liée à Lopez – se sont réunis lors d’une célébration de remise des diplômes.

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Jennifer Garner.

Avant cela, ils n’avaient pas été photographiés ensemble depuis le 19 mai, lorsqu’ils se sont présentés à Santa Monica pour un autre événement scolaire.

Le couple, qui s’est enfui à Las Vegas en 2022, 20 ans après leur première relation et leur rupture, vit séparé depuis peu, selon des sources.

Ben Affleck et Jennifer Lopez plus tôt dans la journée du 30 mai 2024.

Lopez reste dans le manoir de Beverly Hills de 60 millions de dollars qu’ils ont acheté l’année dernière, tandis qu’Affleck reste dans une maison de location à quelques kilomètres de là.

Affleck était occupé à filmer Le comptable 2 dans la région de Los Angeles, tandis que Lopez fait la promotion de son nouveau film à succès Netflix Atlas tout en répétant également pour sa prochaine tournée This Is Me…Live, qui débutera le 26 juin à Orlando et se poursuivra jusqu’en août.

« Elle a l’air bien. Elle est très concentrée sur son travail », a récemment déclaré une source à PEOPLE à propos de Lopez.