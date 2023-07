Ben Affleck et Jennifer Lopez assistent aux feux d’artifice de la fête de l’indépendance avec Tom Brady dans les Hamptons

Tom Brady s’est senti de retour chez lui avec son copain de Boston Ben Affleck et la nouvelle épouse de Ben, Jennifer Lopez, lors d’une célébration du 4 juillet dans les Hamptons.

Affleck, 50 ans, portait un blazer et un pantalon pour la soirée étoilée, où JLo a montré sa peau ensoleillée dans une robe blanche à bretelles avec un ourlet plissé.

L’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a égalé son compatriote bostonien en portant un t-shirt à col rond impeccable pour l’affaire entièrement blanche organisée par le magnat milliardaire du merchandising sportif Michael Rubin.

Le trio a rejoint une liste d’étoiles pour la fête sur la plage, comprenant Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber, Hailey Bieber, Kim Kardashian et Travis Scott.

La fille aînée de Ben, Violet, s’est jointe à la fête et portait un masque blanc assorti à sa robe blanche fluide.

Lopez et Affleck ont ​​cinq enfants ensemble dans leur famille recomposée . Ils vont bientôt fêter leur premier anniversaire de mariage.

Elle a des jumeaux de 15 ans, Max et Emme, avec son ex, Marc Anthony, tandis qu’Affleck et son ex-femme, Jennifer Garnier ont trois enfants : Violet, 17 ans, Seraphina, 14 ans et Samuel, 11 ans.

Affleck a eu « l’un des jours les plus mémorables de ma vie » en attrapant des passes de Brady à l’époque.

« J’aimerais avoir plus en commun avec Tom Brady », a déclaré Affleck sur le podcast Bill Simmons en 2021. « J’ai joué au catch avec l’homme une fois et j’ai réalisé à quel point nous avions très peu de choses en commun. priais Dieu, pas seulement parce que je voulais impressionner le gars – ce que j’ai fait – mais parce que je pensais que je serais vraiment blessé parce que ça se voyait juste devant ton visage.

« Après environ 10 minutes, il m’a dit : ‘Êtes-vous prêt ?’ J’ai dit ‘Ya’ et il a dit ‘Maintenant, nous allons vraiment commencer à lancer la balle.’ J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, allez-vous vider encore 30 mph là-dessus? Parce que je suis vraiment à mon apogée et j’essaie vraiment.' »

« Donc, j’ai certaines choses que j’ai en commun avec Tom, j’aime penser », a ajouté Affleck. « Les gens savent tous les deux qui nous sommes parfois et nous étions en Nouvelle-Angleterre et c’est à peu près tout. »

La légendaire musicienne Beyoncé, à quelques jours de deux étapes canadiennes de sa tournée mondiale de la Renaissance, s’est détendue au bord de la plage vêtue d’un ensemble en dentelle blanche avec des lunettes de soleil scintillantes à strass.

Son mari, le magnat des médias Jay-Z, a enroulé son bras autour de sa femme tout en sirotant une coupe de champagne.

Leonardo DiCaprio avait l’air suave dans une chemise boutonnée en lin assortie à son jean blanc.

Travis Scott, qui a déjà collaboré avec Brady et Rubin, a apprécié la soirée avec DJ Khaled, Kevin Hart et Usher.

Kim Kardashian est sortie dans un haut court transparent avec une jupe bandage assortie avec une chaîne de ventre en argent enroulée autour de sa taille.

Sa meilleure amie, La La Anthony, portait une robe blanche transparente et portait une pochette assortie lors de la somptueuse fête alors qu’ils se mêlaient à Lori Harvey et au mannequin Justine Skye.

Hailey Bieber a porté une robe blanche avec un décolleté dos nu et une fente à hauteur de cuisse, tandis que Kendall Jenner a opté pour une mini robe bustier avec une paire de talons aiguilles imposants.