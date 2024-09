Ben Affleck et Jennifer Lopez aperçus ensemble pour la première fois depuis le divorce lors d’une sortie avec leurs enfants

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer à lire. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont été aperçus ensemble samedi pour la première fois depuis que l’interprète de « On the Floor » a demandé le divorce de l’oscarisé le mois dernier.

L’acteur de 52 ans et la chanteuse de 55 ans ont été photographiés avec leurs enfants alors qu’ils arrivaient ensemble pour déjeuner à l’hôtel Beverly Hills de Los Angeles dans un SUV noir.

L’ancien couple a été vu sortant du véhicule puis marchant côte à côte dans l’hôtel.

Lopez portait un haut court à manches longues et col roulé noir associé à un jean taille haute délavé foncé. La star d’Atlas portait des lunettes de soleil aviateur marron à bordure dorée et portait un sac en peau de serpent marron.

Jennifer Lopez et Ben Affleck divorcent après deux ans de mariage

Affleck portait une chemise bleue boutonnée sur un t-shirt gris avec un jean bleu clair. Il portait des baskets Nike noires et blanches et des lunettes de soleil aviateur noires.

Vendredi dernier, Lopez est sortie pour la première de « Unstoppable », le film qu’elle a travaillé avec Affleck, mais il n’était pas présent.

Lopez a joué dans le drame sportif biographique, produit par Capitaux propres des artistes , la société de production qu’Affleck a cofondée avec Matt Damon.

La nominée aux Grammy Awards a fait tourner les têtes dans une robe argentée métallique révélatrice nouée sur les côtés avec un nœud en velours noir lorsqu’elle a foulé le tapis rouge du Festival international du film de Toronto 2024.

Le même jour, Affleck a été aperçu portant un costume bleu foncé et des lunettes de soleil alors qu’il se promenait dans le garage d’un immeuble à Los Angeles.

Sur le tapis rouge, Lopez a posé pour des photos de groupe avec Damon et d’autres membres du casting, dont Jharrel Jerome, Bobby Cannavale et Don Cheadle.

Après la première, l’actrice aurait eu une longue discussion en tête-à-tête avec Damon lors de l’after-party « Unstoppable », qui s’est tenue à l’EPOCH Bar & Kitchen Terrace du Ritz-Carlton.

Selon une source qui a parlé au magazine People, les deux ont été aperçus en train de discuter pendant plus de 20 minutes.

« Jen et Matt ont commencé à parler et ont eu une longue et profonde conversation », a déclaré la source au média, notant que Lopez et Damon ont été vus en train de rire avant que leur conversation ne devienne plus sérieuse et qu’ils « se serrent la main » pendant « plusieurs minutes ».

La source a déclaré que la conversation du couple a eu lieu après que Damon ait rejoint sa femme Luciana Damon, qui était assise avec Lopez et Cheadle à une table à l’extérieur.

« Unstoppable » a marqué la plus récente collaboration sur grand écran pour l’ancien couple, qui avait déjà joué ensemble dans « Gigli ». (2003) et « Jersey Girl » (2004).

La première à Toronto a marqué la première apparition publique majeure de Lopez depuis qu’elle a demandé le divorce d’Affleck le 20 août, jour du deuxième anniversaire de la cérémonie de mariage de l’ancien couple en Géorgie.

Lopez a cité des « différences irréconciliables » comme raison de leur séparation, selon des documents obtenus par Fox News Digital.

Elle a indiqué que leur date de séparation était le 26 avril et a en outre déclaré qu’elle ne voulait pas qu’elle ou Affleck reçoivent une pension alimentaire, selon les documents judiciaires.

Affleck et Lopez se sont fiancés pour la première fois en 2002 après s’être rencontrés sur le tournage de « Gigli ». Affleck l’a demandé en mariage et ils devaient se marier en 2004, mais le mariage a été annulé à la dernière minute.