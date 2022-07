Ben Affleck et Jennifer Lopez à Paris après leur mariage : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : KCS Presse / MEGA

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont arrivés dans la ville de l’amour ! La chanteuse et actrice de 52 ans et l’acteur oscarisé de 49 ans ont été aperçus en train de quitter un restaurant Matignon à Paris dans la soirée du jeudi 21 juillet après un dîner avec leurs enfants dans une vidéo publiée par un média français. Radio Tongossa. Son enfant Emme14 ans, est apparu brièvement sur le siège arrière d’une voiture, à côté de la fille de Ben Violet16 ans, qui portait un masque facial, et Séraphine13. On ne sait pas si le frère jumeau d’Emme Maxégalement 14 ans, et le fils de Ben Samuel10, étaient présents.

“Ils étaient avec leurs enfants au restaurant Matignon à Paris, ils sont restés au restaurant pendant environ deux heures et trente minutes sur la terrasse », a raconté un témoin HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Il y avait 4 gardes du corps et 3 véhicules”, ont-ils également déclaré.

Jennifer était magnifique dans une robe rouge fluide avec un col en V. La longue robe comportait une jupe plissée et un trou de serrure pour une ambiance estivale, ainsi que des manches courtes. Elle a gardé ses cheveux méchés dans un chignon formel pour la sortie, permettant à ses morceaux de frange avant d’encadrer son visage. Ben marchait derrière Jen alors qu’ils se dirigeaient vers la voiture après leurs enfants, l’air pimpant dans une cravate et un blazer.

On ne sait pas si les jeunes mariés célèbrent leur mariage avec une lune de miel de dernière minute ou s’ils sont simplement en vacances avec leur famille. Ben et Jen se sont officiellement mariés à Las Vegas, Nevada, le 16 juillet 2022, dans l’emblématique A Little White Chapel, sur le Strip. Seuls son enfant Emme et sa fille Seraphina ont assisté à la cérémonie, agissant en tant que témoins du mariage.

Dans une longue et émouvante lettre qui lui a été partagée Sur le JLo newsletter, Jennifer a déclaré que le mariage était “celui dont nous rêvions il y a longtemps et qui s’est concrétisé (aux yeux de l’État, Las Vegas, un cabriolet rose et un autre) à très, très longtemps.”

Il y a 20 ans, tous les médias attendaient avec impatience le plus grand mariage de l’année : JLo et Ben. Ils n’ont pas réussi.

Le week-end dernier, dans une chapelle de Vegas, entourés d’autres couples, ils se sont mariés.

Le couple a été tristement fiancé de 2002 à 2004 et a annulé leur mariage en septembre 2003 à Santa Barbara en raison d’un examen minutieux des médias. La Fille disparue L’acteur et chanteur de “Jenny From The Block” a surpris le monde lorsqu’ils se sont retrouvés de manière romantique en avril 2021, près de 17 ans après avoir rompu. Ben a de nouveau proposé – cette fois avec une bague en diamant vert d’une valeur de 5 millions de dollars.

“Il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patiente », a déclaré Jennifer dans la première ligne de sa lettre. “Rester assez longtemps et peut-être que vous trouverez le meilleur moment de votre vie dans un drive à Las Vegas à 12h30 du matin dans le tunnel de l’amour, avec vos enfants et celui que vous passerez pour toujours avec… L’amour est une bonne chose, peut-être la meilleure des choses – et ça vaut la peine d’attendre », a-t-elle également déclaré. Selon les rapports, le couple prévoit une plus grande célébration de mariage avec ses amis et sa famille dans son domaine de Géorgie à environ une heure de Savannah.