Ben Affleck et Jennifer Garner vont à la conférence parents-enseignants pour les enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Ben Affleck50, et Jennifer Garnier, 51 ans, ont été photographiés séparément alors qu’ils quittaient une conférence parents-enseignants dans une école de Los Angeles, en Californie, vendredi matin. L’acteur et l’actrice, qui ont divorcé en 2018 et partagent des enfants, Violet17 ans, Séraphine14, et Samuel, 11 ans, portait des tenues décontractées alors qu’ils sortaient et semblaient détendus. Il a enfilé un pull beige sous un manteau beige, un pantalon noir et des baskets beiges, et elle portait un pull gris, un jean bleu clair, des baskets blanches et une casquette de baseball rose.

Jennifer a également ajouté des lunettes de soleil à son look alors que ses cheveux étaient relevés, et elle portait une paire de lunettes de lecture et son téléphone dans une main, et un livre dans l’autre. Elle semblait également discuter au téléphone, à un moment donné.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





On ne sait pas à quel(s) enfant(s) l’événement de conférence parents-enseignants était destiné, mais les ex-conjoints semblent rester satisfaits tout en coparentalité. Avant leur dernière sortie commune, ils ont fait la une des journaux pour avoir été aperçus en train de se promener ensemble après avoir déposé leurs enfants à l’école. Ils étaient engagés dans une conversation alors que des caméras capturaient le moment extérieur.

Ben et Jennifer se sont mariés en 2005 et se sont séparés en 2015, trois ans avant leur divorce officiel. Depuis lors, Ben a évolué de façon romantique avec Jennifer Lopezavec qui il est sorti pour la première fois de 2002 à 2004 avant de raviver leur flamme en 2021, et s’est finalement marié en 2022. Jennifer a été liée de manière romantique à un homme d’affaires Jean Miller depuis 2018.

Lorsque Ben et Jennifer ne passent pas de temps avec leurs enfants, ils travaillent dur pour réussir leur carrière. Ce dernier a récemment posé pour un incroyable photoshoot de couverture pour Séduire magazine, tout en faisant la promotion de ses derniers projets. Elle portait une robe transparente et a montré une coiffure bob courte, sur la photo principale accrocheuse. La beauté a également donné une interview approfondie sur sa vie, à la sortie, et a commenté diverses choses, y compris si ses enfants la regardaient ou non ou non les films de Ben.

Plus à propos Ben Affleck

« Ça ne les dérange pas de regarder leur père, mais ils veulent en quelque sorte que je sois leur mère », a-t-elle admis. « Ils ne veulent pas me voir bouleversée et les femmes pleurent davantage dans ce que nous faisons. Et ils ne veulent pas vraiment me voir dans un truc romantique.

Lien connexe En rapport: Le mari d’Ellie Goulding : tout ce qu’il faut savoir sur Caspar Jopling

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.