Ben Affleck et J.Lo se retrouvent à la soirée de remise des diplômes pour sa fille

Ben Affleck et Jennifer Lopez vivent peut-être sous des toits séparés, mais cela n’a pas empêché les stars de se présenter ensemble à la soirée de remise des diplômes de sa fille aînée, Violet.

Les stars de « Gigli » étaient toutes habillées mais avait l’air moins qu’extatique quand ils ont été photographiés jeudi à la fête de Los Angeles, d’après les photos publié par Entertainment Tonight et E! Nouvelles.

L’acteur oscarisé, 51 ans, portait un costume gris et tenait un panier en osier rempli de ce qui semblait être un cadeau, tandis que le La star des « Hustlers »54 ans, portait une robe à fleurs avec poches.

Le couple a été rejoint par la mère d’Affleck, Christine Anne Boldt, pour célébrer la fin du lycée de Violet, 18 ans.

Avant quelques sorties récentes plus tôt ce mois-ci, les deux n’avaient pas été photographiés ensemble depuis mars.

Plus tôt cette semaine, une source du couple, qui s’est marié en 2022 et vivrait désormais séparément, a déclaré à Us Weekly que leurs amis étaient divisé sur la question de savoir si Ben et Jen peuvent réparer leur mariage.

Alors que certains « croient pouvoir y parvenir avec du temps et des efforts », d’autres « pensent que la relation a suivi son cours ».

En plus de leurs engagements professionnels respectifs, le média a été informé que l’approche différente des stars quant à la manière dont ils souhaitent rendre leur relation publique a été modifiée. provoqué de nouveaux conflits.

S’ils finissent par se séparer, ce ne serait pas la première fois. Affleck et Lopez se sont fiancés au début des années 2000 avant de se séparer et de se marier et d’avoir des enfants avec Jennifer Garner et Marc Anthony, respectivement.

Affleck et la star de « 13 Going on 30 », 52 ans, ont trois enfants, tandis que Lopez et le Gagnant d’un Grammy55 ans, partage des jumeaux.