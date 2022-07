Ben Affleck et J.Lo planifient leur deuxième mariage dans son domaine de Géorgie : photos – Hollywood Life

Les célébrations de mariage pour Ben Affleck49, et Jennifer Lopez, 52 ans, ne font que commencer ! Après s’être mariés à Las Vegas le 16 juillet, le célèbre couple est en train d’organiser une grande fête de mariage au domaine de Ben à Riceboro, en Géorgie, selon TMZ. Une source a déclaré au point de vente que la fête aura lieu “dans les prochaines semaines” avec des membres de la famille et des amis proches (qui incluent des visages célèbres) sur la liste des invités. La résidence de Ben en Géorgie est absolument magnifique et nous avons des photos du domaine ci-dessous !

La maison est située à l’extérieur de Savannah et surplombe la rivière North Newport sur l’île de Hampton, selon Maisons et jardins. La propriété est d’environ 87 acres et la résidence principale a environ 6 000 pieds carrés avec trois chambres et cinq salles de bains. Il y a un cottage séparé, appelé le “Summer Cottage”, avec une cheminée en briques d’origine et un toit en métal. Il dispose également d’une terrasse extérieure qui surplombe le quai riverain de la propriété qui a une réplique de Ernest Hemingwaydu bateau de pêche, Pilar.

La magnifique propriété de Ben comprend également une troisième maison, appelée “Oyster House”. Il s’agit d’environ 10 000 pieds carrés avec trois suites parentales et cinq chambres régulières, y compris des chambres d’enfants avec des lits superposés rustiques. Ben aurait tenté de vendre son domaine de Géorgie pour environ 8 millions de dollars en 2019, mais il l’a retiré du marché. Il est toujours propriétaire du domaine et c’est sans aucun doute l’endroit idéal pour accueillir la prochaine célébration de mariage de “Bennifer”.

Après trois mois de fiançailles, Ben et Jennifer se sont mariés dans une chapelle de mariage à Las Vegas avec les jumeaux de 14 ans de J.Lo. Emme et Max (qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony) présents comme témoins. Plus tôt dans la journée, le couple s’est enregistré pour une licence de mariage dans le comté de Clark, NV. Selon le dossier de licence obtenu par La vie hollywoodienneJennifer prend le nom de famille de Ben, car elle est répertoriée comme “Jennifer Affleck”.

Jennifer a révélé qu’elle avait épousé Ben dans son abonnement basé Sur le JLo bulletin. “Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience », a écrit le chanteur dans la lettre émouvante. Jennifer et Ben étaient déjà fiancés au début des années 2000, mais ils ont rompu avant leur mariage. Ils se sont remis ensemble début 2021 et ont prouvé que le véritable amour existe vraiment.