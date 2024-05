Le point sur la position de Jennifer Lopez et Ben Affleck au milieu des spéculations sur le divorce : apparemment, les choses sont encore incertaines. De nombreux initiés le disent Nous chaque semaine que Ben a été examiné, qu’ils se sont disputés sur les finances et que la phase de lune de miel est… terminée.

Une source proche du Atlas La star dit que les tensions ont commencé il y a quelques mois : « Jennifer avait commencé à intensifier ses engagements professionnels et à préparer sa tournée. Elle est très concentrée sur son travail et se dépasse.

Pendant ce temps, Ben « n’est pas d’accord avec le style de vie de Jennifer » et est « usé » par le mariage : « Il a été examiné », dit la source, ajoutant que le couple est la plupart du temps sur « deux pages complètement différentes ». La phase de lune de miel est terminée.

MÉGA – Getty Images

Une autre personne ~au courant~ dit Bennifer mutuellement décidé de passer du temps séparément pour déterminer « si la relation leur convenait ou non », alors que un autre source anonyme (vraiment tout le monde a quelque chose à dire !) note que leurs horaires de travail chargés sont un problème : « Au fil du temps, Jennifer et Ben ont eu de plus en plus de mal à communiquer efficacement, et de petits malentendus se sont transformés en disputes importantes. »

Pendant ce temps, des choses comme les désaccords sur les finances « ont exacerbé » leurs problèmes. Mais! Malgré tout cela, J.Lo est « déterminé à travailler sur le mariage » et Ben commence à « investir davantage » après avoir lutté contre la « solitude » et réalisé « à quel point Jen lui manque ».

Pour l’instant, ces deux-là restent en contact « principalement pour discuter de sujets essentiels et de mises à jour », mais… avec un peu de chance, les choses s’améliorent ?

À déterminer où vont J.Lo et Ben à partir d’ici, mais je croise les doigts pour qu’ils puissent arranger les choses.

