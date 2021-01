C’est fini pour Ben Affleck et Ana de Armas.

L’acteur de 48 ans et l’actrice de 32 ans ont appelé à démissionner. « Les deux ont une vie complètement remplie dans le bon sens », a déclaré une source à E! Nouvelles. « Il y aura toujours cet amour. »

La nouvelle survient moins d’un an après que l’ancien couple a déclenché pour la première fois des rumeurs d’amour. Comme les fans se souviennent peut-être, la spéculation sur les rencontres a commencé en mars 2020 après Eaux profondes des co-stars ont été vues en visite à La Havane, à Cuba, où Ana est née. La paire s’est ensuite dirigée vers le Costa Rica. Après leur retour en Californie, ils ont commencé à se mettre en quarantaine ensemble au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus. Cependant, les photographes ont réussi à prendre une photo d’eux en train de s’embrasser lors d’une promenade.

Pourtant, les deux ont continué à garder leur romance privée. En fait, ils ne deviendront officiels d’Instagram qu’en avril. Ils ont ensuite passé des anniversaires et des vacances ensemble, et Ana a même rencontré les enfants de Ben: Violet, 15; Seraphina, 12; et Samuel, 8. Ainsi, de nombreux fans ont été surpris par la nouvelle de la scission. Aucune des deux stars n’a commenté la rupture.