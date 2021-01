Au cours du printemps et de l’été, Ben et Ana n’ont pas hésité à montrer leur affection l’un pour l’autre. En avril, le Ligue de justice L’acteur a rendu le 32e anniversaire de sa petite amie très spécial en capturant des photos de leur escapade dans le désert.

Sur certaines photos, Ben a agi comme un petit ami Instagram et a même pris des photos d’Ana en train de déguster un gâteau au chocolat, ainsi qu’une vidéo d’elle frappant une piñata.

« Merci beaucoup pour les souhaits d’anniversaire et l’amour, » l’actrice a partagé sur Instagram à l’époque. « Bravo pour une autre excellente année. »

Un mois plus tard, ils ont joué dans Résidentle clip de « Antes Que El Mundo Se Acabe », qui se traduit par « Before the World Ends ». Pour le projet, le couple a partagé des extraits de la célébration de l’anniversaire d’Ana.

La romance éclair de la paire s’est avérée être forte, avec un initié disant à E! News Ana « a apporté beaucoup de joie » dans la vie de la star de 48 ans.

« Elle soutient sa sobriété et l’a vraiment aidé à rester sur la bonne voie », a déclaré l’initié en mai dernier. « Elle est aimante, attentionnée et amusante. Ils rient toujours et se font sourire. Ben est extrêmement heureux avec elle … Tout semble fonctionner entre eux, et cela fait longtemps qu’il n’est pas tombé dur comme ça. »

L’initié a également partagé que Ben avait présenté Ana à ses enfants: Violet, 14; Seraphina, 11 et Samuel, 8 – qui il partage avec son ex Jennifer Garner.

« Ana aime les enfants et avait hâte de les rencontrer et de passer du temps avec eux », a expliqué l’initié. « Elle sait à quel point ils comptent pour Ben et elle était donc impatiente d’en faire partie. Elle est très gentille et gentille avec les enfants. Ils se sont immédiatement réchauffés avec elle et l’aiment beaucoup. Ils sont tous à l’aise ensemble et elle est très enrichissant. Tout a très bien fonctionné. «