Ben Affleck serait «bien placé» et «heureux» de retourner au travail après sa séparation de sa petite amie Ana de Armas.

L’acteur de 48 ans, connu pour des films comme Argo et Good Will Hunting, s’est rendu en Nouvelle-Angleterre où il travaille actuellement avec George Clooney sur un film intitulé The Tender Bar.

Son dernier concert d’acteur survient un peu plus de deux mois après la séparation de l’acteur de sa petite amie, la star de James Bond, Ana de Armas.

Selon People, Ben est «enthousiasmé» par le projet et est heureux de travailler aux côtés de son copain George.

« Ben est ravi d'être à Boston », a déclaré une source à la publication.







(Image: Getty Images pour SiriusXM)



« Lui et George sont heureux d’être réunis et de travailler à nouveau ensemble. »

L’initié a continué: « Affleck est prêt et prêt à filmer. Lui et George sont super de travailler avec. »

Tout en travaillant sur son dernier projet, il a été rapporté que Ben a également pu renouer avec sa famille.





L’initié a ajouté que le père de trois enfants « a trouvé le temps de rester en contact avec sa famille ».

« Et j’ai même pu rentrer en toute sécurité pour l’anniversaire de Sam. Il est bien placé. »

Un représentant de Ben Affleck a été contacté par The Mirror pour commenter.







(Image: LightRocket via Getty Images)







(Image: Internet inconnu)



Ben semble essayer de se tenir occupé trois mois seulement après sa séparation d’Ana.

Le couple sortait ensemble depuis environ un an avant de se rendre compte qu’ils se trouvaient à «des endroits complètement différents de leur vie».

Alors que l'ancien couple aurait recherché des choses différentes, il a également été rapporté qu'Ana et Ben se seraient séparés à l'amiable.







(Image: Images GC)











Depuis que la nouvelle de leur séparation a éclaté, Ana a été vue entamer une transformation frappante après avoir coupé ses cheveux en un carré court.

Des photographies ont également émergé à l’extérieur de la maison de Ben d’une image découpée grandeur nature d’Ana jetée à la poubelle.

