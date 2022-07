Ben Affleck embrasse Jennifer Lopez au mariage : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Jennifer Lopez et Ben Affleck s’est marié lors d’une célébration de mariage secrète et la chanteuse s’est penchée sur tous les détails ! Prendre à elle Sur le JLo newsletter, Jennifer a révélé que le couple s’était marié à Las Vegas le samedi 16 juillet. “Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patiente », a-t-elle écrit sur les incroyables noces, accompagnées de superbes photos, comme on le voit ci-dessous !

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont officiellement mariés. ✨ pic.twitter.com/rd2UF5YPrY – thé bennifer (@jloaffleck) 17 juillet 2022

Avant le grand mariage, le couple superstar l’a officialisé en s’inscrivant pour une licence de mariage dans le comté de Clark, NV le samedi 16 juillet. Selon la licence obtenue par La vie hollywoodienne (ci-dessous), Jennifer prend le nom de famille de Ben, car elle est répertoriée comme “Jennifer Affleck”.

Jen et Ben ont une histoire d’amour pour les âges. La romance du couple emblématique a commencé alors qu’ils travaillaient tous les deux sur le film Gigli en 2002. Peu de temps après, ils ont rendu public leur relation. « Nous nous sommes rencontrés à quelques soirées. Nous avons à peine prêté attention l’un à l’autre », a déclaré Jennifer lors d’une conférence de presse en 2003. Date limite interview pour le film. “Nous sommes d’abord devenus amis.”

L’histoire d’amour du couple a rapidement fait parler de lui, ce qui a valu aux superstars le premier surnom d’un couple de célébrités : “Bennifer”. En novembre 2022, Ben a posé la question avec un anneau rose, d’une valeur de 2,5 millions de dollars. Alors que l’anticipation de leur mariage grandissait, le couple l’a étonnamment annulé. “En raison de l’attention excessive des médias autour de notre mariage, nous avons décidé de reporter la date”, a déclaré le couple. Personnes dans une déclaration commune. En janvier 2004, J.Lo et Ben étaient officiellement des ex.

Près de deux décennies après la fin de leurs fiançailles, l’ancien couple s’est retrouvé et s’appelait “Bennifer 2.0”. La paire est devenue officielle sur Instagram en juillet 2021, lorsque Jennifer a partagé une photo d’eux emballant sur le PDA lors des célébrations de son 52e anniversaire. Après un an de fréquentation, ils ont décidé de réessayer un engagement en avril 2022, alors que Ben s’agenouillait avec une bague en diamant vert, d’une valeur estimée à 5 millions de dollars.

On dirait que les secondes chances dans la vie existent vraiment ! Félicitations aux jeunes mariés !