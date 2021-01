Ben Affleck a réfléchi à sa relation avec Jennifer Lopez et a déclaré qu’elle avait été victime d’abus « f *** ing méchants » par des trolls.

L’acteur de 48 ans a parlé de son éventuel engagement avec J-Lo, 51 ans, et de la façon dont elle a fait face aux commentaires « sexistes et racistes ».

S’adressant au podcast Chatter du Hollywood Reporter’s Award à propos de son dernier film, The Way Back, la conversation est devenue plus large alors qu’il révélait l’attention qu’il portait à Jennifer quand ils étaient ensemble.

Il a dit qu’il y avait beaucoup de négativité dirigée vers Jennifer et a déclaré: « Les gens étaient si méchants à son sujet – sexiste, raciste. »







(Image: Getty Images)



Ben a continué à détailler l’attitude envers J-Lo, en disant: « La merde moche et vicieuse a été écrite à son sujet de telle sorte que si vous l’écriviez maintenant, vous seriez littéralement renvoyé pour avoir dit ces choses que vous avez dites.

«Maintenant, c’est comme si, elle est admirée et respectée pour le travail qu’elle a fait, d’où elle vient, ce qu’elle a accompli – elle devrait l’être aussi!

« Je dirais que vous avez une meilleure chance, venant du Bronx, de finir comme [Justice Sonia] Sotomayor à la Cour suprême que toi d’avoir la carrière de Jennifer Lopez et d’être qui elle est à 50 ans aujourd’hui. «

Poursuivant sa diatribe contre son traitement, Ben a déclaré: « Vous savez, il y a toujours une histoire du mois, et moi sortant avec Jennifer Lopez se trouve être cette histoire de tabloïd au moment où cette entreprise a connu une croissance exponentielle.

« Pourtant, à ce jour, [some] ira, «Je vous vois là-bas dans les paparazzi et les photos! C’est comme: ‘Oui, j’ai quitté ma maison et j’ai sorti les poubelles. Ce n’est pas comme si j’essayais, ‘

«Et c’est toujours comme, ‘Tu faisais une promenade!’ Comme si, si vous sortiez de chez vous, vous ne le faisiez que dans l’espoir d’avoir la chance de devenir le sixième article du Daily Mail. C’est absurde! «







(Image: FilmMagic)



Jennifer et Ben se sont fiancés en 2002 après que leur relation ait été célébrée dans son clip pour Jenny from the Block.

Quelques jours à peine avant leur mariage en 2003, ils ont reporté leurs célébrations et au lieu de marcher dans l’allée, ils se sont finalement séparés en janvier 2004.

Jennifer a parlé de sa relation avec Ben dans une interview en 2018 alors qu’elle célébrait ses fiançailles avec Alex Rodriguez.

S’adressant à InStyle, Jen a déclaré: «C’était en fait pire à l’époque.

« C’était juste fou. Maintenant au moins je peux te montrer un peu qui je suis. A l’époque tu croyais juste tout ce que tu lisais sur la couverture d’un tabloïd.

« Plusieurs fois, ce n’était pas vrai, ou c’était comme un tiers de la vérité. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.