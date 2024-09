Ben Affleck combat le feu par le feu après que son divorce a pris une tournure « désagréable »

Il semble que le drame du divorce de Jennifer Lopez et Ben Affleck va empirer, car ce dernier aurait juré de « se battre » contre son ex après que, selon lui, ses tactiques « méchantes » aient franchi la ligne rouge.

« Ben en a marre de ses jeux, il a essayé de jouer gentiment, mais elle l’a poussé au-delà de ses limites et il est prêt à riposter », a ajouté la source.

« Il savait qu’elle allait se mettre en colère, mais il ne s’attendait pas à ce qu’elle devienne aussi méchante », a déclaré l’initié à In Touche.

Cette nouvelle intervient après que les membres de l’équipe de J.Lo se soient attaqués à son ex, dont l’un d’eux était son manager de longue date, Benny Medina.

« Ces deux-là ne peuvent pas se supporter », a révélé un informateur sur la tension interne entre Ben et son employée. Page Six« Ils ne s’entendent pas et il y a toujours du mauvais sang. »

L’impression de La mère actrice sur le Argo La star devient de plus en plus forte à propos de ses prétendus plans pour le détruire dans les médias.

« Il est évident pour lui qu’elle s’est lancée dans cette odieuse campagne pour le démolir dans la presse. Le fait que ses collaborateurs l’aient traité de « triple A ******* » l’a choqué, mais elle ne s’est pas arrêtée là. »

Faisant référence à des histoires qui ont suscité des critiques virulentes à l’encontre de Ben, la source a expliqué : « Les histoires qui dénigrent son rôle de parent et qui tentent de rejeter la faute sur ses « humeurs sombres » sont un pas de trop et il riposte maintenant avec des mots bien choisis. »