Ben Affleck cache son annulaire au milieu des malheurs conjugaux de Jennifer Lopez

Films

Ben Affleck a donné tout un spectacle aux paparazzi en cachant son annulaire à leur vue alors que son mariage avec Jennifer Lopez était en péril.

Shutterbugs a rencontré l’acteur de 51 ans mercredi à Los Angeles alors qu’il allait chercher son fils, Samuel – qu’il partage avec son ex-femme, Jennifer Garner – à l’école.

Alors qu’Affleck et le jeune de 12 ans descendaient le trottoir et se dirigeaient vers leur voiture, le réalisateur a drapé un pull bleu sur son épaule gauche tout en gardant son bras plié et donc totalement couvert.

Affleck savait qu’il était surveillé mais n’a pas interagi avec les photographes. Son fils, cependant, a décidé de faire les tests lui-même.





Les photographes ont rencontré l’acteur mercredi à Los Angeles alors qu’il allait chercher son fils, Samuel, à l’école. Juliano/X17online.com

Samuel avait son propre appareil photo professionnel et a décidé de faire des photos. Juliano/X17online.com

Avec un appareil photo professionnel à la main, Samuel a levé l’objectif et a pris des photos des photographes au loin.

À un moment donné, le préadolescent – ​​qui portait un maillot de basket, un short et des baskets – a même couru jusqu’à un arbre et a fait semblant de se cacher derrière pour prendre ses photos de manière plus sournoise.

Affleck – qui portait un T-shirt bleu et un pantalon gris alors qu’il faisait rouler le sac à dos à roulettes de son fils – s’est arrêté et a ri des pitreries effrontées de ce dernier.

Samuel a ensuite levé le pouce à son père avant que les deux hommes ne mettent leurs affaires dans la BMW de la star de « Argo » et n’y montent.

Affleck a ri des pitreries effrontées de son fils avant que les deux ne partent. Juliano/X17online.com

Des rumeurs circulent selon lesquelles le mariage du réalisateur avec Jennifer Lopez est en péril. NBAE via Getty Images

Après qu’Affleck n’ait pas assisté au Met Gala 2024 avec sa femme plus tôt ce mois-ci, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il pourrait y avoir des problèmes au paradis.

Après un examen plus approfondi, les détectives d’Internet ont réalisé que les co-stars de « Gigli » n’avaient pas été photographiées ensemble depuis plus d’un mois.

De plus, Lopez, 54 ans, avait « aimé » une publication Instagram sur les relations malsaines.

Le chanteur a ensuite été surpris en train de chercher un logement à Los Angeles, et des sources ont déclaré à Page Six qu’Affleck faisait de même.

Affleck n’a pas assisté au Met Gala avec le chanteur plus tôt ce mois-ci. Getty Images

À l’époque, les co-stars de « Gigli » n’avaient pas été photographiées ensemble depuis plus d’un mois. Getty Images pour LACMA

Les deux hommes auraient vécu séparément pendant la majeure partie du mois de mai.

Bien qu’ils n’aient pas encore confirmé ou infirmé d’éventuels problèmes relationnels, ils ont été vus ensemble la semaine dernière alors qu’Affleck conduisait son SUV pour récupérer Lopez et l’une de ses jumelles de 16 ans, Emme, devant une école de Los Angeles, où se trouvent les 15 ans d’Affleck. Seraphina, âgée d’un an, jouait dans une pièce de théâtre.

La star de « Gone Girl » s’est assurée que son alliance était visible ; cependant, il l’a abandonné lors d’une observation quelques jours plus tard.

Affleck et l’actrice ont ensuite été photographiés en train d’assister à un événement cinématographique et de se rendre à Soho House. Bien que le premier ait semblé troublé lors de la sortie, il s’est assuré de porter son alliance.

Lopez a également « aimé » une publication Instagram sur les relations malsaines. Getty Images pour Netflix

Affleck a récemment été vu sans son alliance. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

Il a également été vu portant les bijoux plus tôt cette semaine alors qu’il quittait le hotspot de Los Angeles, Giorgio Baldi.

Pendant ce temps, Lopez a roulé en solo tout en assistant à diverses premières de son film « Atlas ». Malgré leurs problèmes apparents, la musicienne a continué à accessoiriser son alliance.

Alors qu’il faisait la promotion du prochain film, Lopez a fait taire un journaliste mexicain qui lui demandait en espagnol si la spéculation sur le « divorce » était « réelle ».

En se penchant, elle dit dans son micro : « Tu sais mieux que ça. »

Une source a récemment déclaré à Page Six qu’Affleck avait « repris ses esprits » et « comprend qu’il n’y a tout simplement aucun moyen [the marriage] ça va marcher. jlo/Instagram

Affleck et l’actrice – qui étaient auparavant fiancés avant de se séparer en 2004 – se sont reconnectés en 2021 et se sont mariés en juillet 2022. jlo/Instagram

Une source a récemment déclaré à Page Six qu’Affleck avait « repris ses esprits » et « comprend qu’il n’y a tout simplement aucun moyen [the marriage] ça va marcher.

« S’il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait », a expliqué notre source. « Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux. »

Les stars – qui étaient auparavant fiancées avant de se séparer en 2004 – se sont reconnectées en 2021 et se sont mariées en juillet 2022.

Affleck et Garner sont également les parents d’une fille Violet, 18 ans, tandis que Lopez partage Emme et Max avec son ex-mari Marc Anthony.











