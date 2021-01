Ben Affleck a été vu pour la première fois depuis sa séparation avec sa petite amie Ana de Armas.

Il a été rapporté hier soir que la star de Good Will Hunting s’était séparée « mutuellement » et « complètement à l’amiable » de l’actrice après presque un an ensemble.

Aujourd’hui, il a été photographié l’air un peu abattu à Los Angeles.

Vêtu d’un jean, d’un t-shirt imprimé d’un éclair sur la poitrine et d’un sweat à capuche sombre, Ben, 48 ans, semblait sortir de la porte de sa maison pour ramasser un plat à emporter qui lui avait été laissé sur le sol. .

Son visage était un peu maussade alors qu’il se penchait pour ramasser le sac en papier Dunkin ‘Donuts et un porte-boissons avec une sélection de boissons coincées à l’intérieur.







(Image: P&P / MEGA)



Une source a déclaré à People hier soir: « Ben ne sort plus avec Ana. Elle a rompu. Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas être basée à Los Angeles et Ben doit évidemment le faire puisque ses enfants vivent à Los Angeles. »

Une autre source a déclaré: « Ils sont à différents moments de leur vie; il y a là un amour et un respect profonds. Ben continue de vouloir travailler sur lui-même. Il a trois emplois à faire et c’est un père solide à la maison. Ils sont tous les deux heureux avec où ils sont dans leur vie. «

Maintenant, on dit qu’ils se sont séparés il y a deux semaines et qu’il s’est depuis tourné vers son copain Matt Damon pour le soutenir.

Un initié a déclaré au Sun: « Ana a passé Noël et le Nouvel An à Cuba avec sa famille, et Ben était ici à Los Angeles pour voir ses enfants, ce que tout le monde autour d’eux a trouvé étrange.







(Image: P&P / MEGA)







(Image: Internet inconnu)



«Ana s’entend très bien avec les enfants de Ben et passer les vacances à part était un signe énorme que les choses n’allaient pas bien dans la relation.

« Elle portait toujours le bracelet Cartier que Ben lui avait acheté au Nouvel An – mais dès son retour à LA, les choses se sont terminées. »

Ils ont ajouté que Ben s’était « appuyé sur » Matt, qui « a toujours été là pour lui à ses plus bas points ».

D’autres rapports suggèrent que Ben et Ana se sont séparés parce qu’ils ne pouvaient pas s’entendre sur le fait d’avoir des enfants.

Une source a déclaré à Page Six: « Il ne s’engagerait pas à avoir plus d’enfants. Elle est dans la trentaine. C’était une rupture d’accord. »







(Image: Internet inconnu)









(Image: Miramax)



Une autre source a déclaré: « Ben n’est pas en mesure de fonder une nouvelle famille. Ana et lui ont tous deux trois emplois. Sa famille a été et continuera d’être son objectif. »

L’acteur de Batman Ben et Ana, 32 ans, d’origine cubaine, qui joue dans Knives Out, se seraient rapprochés ces derniers mois.

Elle a même été vue portant une bague en diamant à la main alors qu’elle rejoignait Ben pour les reprises de leur film Deep Water à la Nouvelle-Orléans en novembre dernier.

Et en août, on l’avait vue déplacer ses affaires dans la maison de Ben.

C’est sur le plateau de Deep Water qu’ils se sont rencontrés fin 2019, et quelques mois plus tard, en mars 2020, ils ont été aperçus lors d’une escapade romantique à Cuba natale d’Ana.







(Image: SplashNews.com)







(Image: SplashNews.com)



Ils s’étaient ensuite dirigés vers le Costa Rica avant de retourner à Los Angeles juste avant que la pandémie de coronavirus ne déclenche des verrouillages dans le monde entier.

Ils semblaient inséparables pendant une grande partie de l’année, étant régulièrement aperçus en train de promener leurs chiens ensemble à Los Angeles ou de sortir prendre un café.

Le couple a rendu public leur relation en avril lorsqu’Ana a partagé des photos d’eux ensemble pour son 32e anniversaire.

La star d’Argo, Ben, avait également présenté à Ana les trois enfants qu’il partage avec son ex-épouse Jennifer Garner – Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, huit ans.

Le miroir a contacté les représentants de Ben et Ana pour commentaires.