Ben Affleck est en train de réparer son cœur brisé après la fin de sa relation avec Ana de Armas.

L’acteur serait « bouleversé par la scission » car il était « très heureux quand Ana était là », a déclaré une source proche de la star hollywoodienne.

Ils ont ajouté que la star de Batman, Ben, 48 ans, – qui partage trois enfants avec son ex-épouse Jennifer Garner – et la relation d’Ana, 32 ans, « était très compliquée » car elle voulait voyager quand elle avait du temps libre – ce qui était plus difficile pour Ben en raison de ses engagements parentaux.

« Ben voulait vraiment que leur relation fonctionne », a déclaré la source à PEOPLE.







(Image: Internet inconnu)



« Ana a une grande énergie. Ben était toujours très heureux quand Ana était là. Elle aime rester en bonne santé et a inspiré Ben à rester en bonne santé aussi. »

« Ana est jeune et aventureuse », ont-ils ajouté après avoir noté que la relation entre elle et Ben « était très compliquée ».

Ils ont continué: « Quand elle ne travaille pas, elle veut voyager. Elle ne veut pas s’installer à Los Angeles. Ben a besoin de vivre à Los Angeles comme ses enfants. »

Alors que le leader « a été bouleversé par la scission », la source a ajouté qu’il « s’est engagé à se concentrer sur les choses heureuses de sa vie ».

Plus tôt cette semaine, la nouvelle a éclaté qu’Ana et Ben ont mis fin « mutuellement » et « complètement à l’amiable » à leur relation.







(Image: Images GC)



Un initié a déclaré à la sortie: « Ben ne sort plus avec Ana. Elle a rompu. Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas être basée à Los Angeles et Ben doit évidemment le faire puisque ses enfants vivent à Los Angeles. »

Une autre source a déclaré: « Ils sont à différents moments de leur vie; il y a là un amour et un respect profonds. Ben continue de vouloir travailler sur lui-même. Il a trois emplois à faire et c’est un père solide à la maison. Ils sont tous les deux heureux avec où ils sont dans leur vie. «

Le couple a rendu public leur relation en avril lorsqu’Ana a partagé des photos d’eux ensemble pour son 32e anniversaire.







(Image: Internet inconnu)



La star d’Argo, Ben, avait également présenté à Ana les trois enfants qu’il partage avec son ex-épouse Jennifer Garner – Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, huit ans.

Une source a déclaré à People à l’époque: « Ana semble aimer être avec ses enfants. Tout le monde s’entend très bien. Ana fait un effort pour apprendre à connaître ses enfants. »