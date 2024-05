Ben Affleck assiste à la soirée de remise des diplômes de sa fille Violet sans Jennifer Lopez

Ben Affleck a assisté à la soirée de remise des diplômes de sa fille Violet sans Jennifer Lopez au milieu de rumeurs selon lesquelles ils se dirigeaient vers un divorce.

L’acteur de « Argo » avait l’air sombre lorsqu’il a été aperçu arrivant en solo aux festivités de remise des diplômes de son jeune de 18 ans à Los Angeles pendant le week-end du Memorial Day, selon des photos obtenues par Page Six.

Affleck, 51 ans, était habillé pour l’occasion d’un blazer beige superposé à une chemise boutonnée blanche, un jean bleu et des bottes.

Ben Affleck a assisté seul à la soirée de remise des diplômes de sa fille Violet, au milieu de problèmes relationnels avec Jennifer Lopez. rouleau/X17online.com

Affleck a été aperçu arrivant seul à la cérémonie de remise des diplômes de sa fille à Los Angeles. rouleau/X17online.com

Il avait une expression stoïque alors qu’il entrait dans la fête avec un manteau de sport et un jean. rouleau/X17online.com

Violet – qu’il partage avec son ex-femme Jennifer Garner – a reçu son diplôme la semaine dernière.

L’actrice de « 13 Going on 30 », 52 ans, a célébré l’étape scolaire de son premier-né en partageant des photos d’elle en train de pleurer lors de la cérémonie.

« Dis-moi que tu as un diplômé sans me dire que tu as un diplômé. 🎓 », Garner a sous-titré le diaporama de ses clichés aux larmes aux yeux, ajoutant: « (bénis nos cœurs ♥️🤣). »

L’acteur était là pour célébrer l’étape scolaire de sa fille aînée. Images du GC

Affleck partage Violet et deux autres enfants avec son ex-femme Jennifer Garner. CONTEXTE

Garner et Affleck, qui ont divorcé en 2018 après 13 ans de mariage, partagent deux autres enfants : Seraphina, 15 ans, et Samuel, 12 ans.

La star de « Good Will Hunting » est également le beau-père des jumeaux de Lopez, Max et Emme, âgés de 16 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony.

La chanteuse de « On The Floor », 54 ans, était notamment absente de la soirée de remise des diplômes de Violet au milieu des rumeurs selon lesquelles elle et Affleck se seraient séparés et vivraient dans des maisons séparées.

Garner a assisté à la cérémonie de remise des diplômes de sa fille la semaine dernière. jennifergarner/Instagram

Elle a partagé plusieurs photos d’elle en train de devenir émue lors de la remise des diplômes. jennifergarner/Instagram

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci pour l’enregistrement!

Une source a déclaré à Page Six la semaine dernière qu’ils allaient mettre fin à leur mariage après avoir été incapables de faire fonctionner les choses.

« S’il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait », a expliqué notre source. « Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux, et il a repris ses esprits maintenant et comprend que cela ne fonctionnera tout simplement pas. »

Le duo a suscité des spéculations selon lesquelles leur relation était en ruine lorsque Affleck n’a pas assisté au Met Gala avec Lopez plus tôt ce mois-ci.

Lopez et Affleck ont ​​déclenché des rumeurs de séparation la semaine dernière.

Ils sont mariés depuis juillet 2022. Instagram / Jennifer Lopez

Il a également été récemment aperçu sans son alliance et n’a pas participé à la première du film de Lopez, « Atlas ».

Lopez, pour sa part, a interdit toutes les questions sur son mariage lors de la première de son film Netflix – même si elle a quand même fait taire un journaliste qui lui posait des questions sur son drame avec Affleck.

Le chanteur et oscarisé, fiancés au début des années 2000 avant de se séparer, ont ravivé leur amour en 2021 et se sont mariés à Las Vegas l’année suivante.