Ben Affleck affiche son nouveau look lors d’une rare sortie avec son enfant Fin

Ben Affleck a affiché sa nouvelle barbe foncée alors qu’il sortait à Santa Monica jeudi avec son enfant Fin.

Selon Courrier quotidienle Batman La star est apparue habillée pour la sortie alors qu’il portait une chemise boutonnée bleue rentrée dans un pantalon noir.

De plus, l’acteur, qui est actuellement en instance de divorce avec sa seconde épouse Jennifer Lopez, a complété son look avec des chaussures habillées noires et une montre argentée.

Pendant ce temps, Fin a été photographié assis sur une planche à roulettes et tenant un casque. L’adolescent portait un short cargo et un t-shirt noir.





De plus, Affleck partage également sa fille Violet et son fils Samuel avec son ex Jennifer Garner, le couple s’étant marié de 2005 à 2018.

Selon la publication, plus tôt dans la journée, il semblait montrer la tension de son divorce avec Lopez, puisqu’il a été aperçu en train de tirer une cigarette dans sa voiture.

De plus, Ben a été aperçu à Los Angeles, l’air abattu alors qu’il fumait une cigarette dans sa BMW i7 à 120 000 $. Il est ensuite parti commencer sa journée, son divorce en cours avec sa femme chanteuse faisant toujours la une des journaux. Elle devrait faire sa première apparition majeure après son divorce lors de la soirée spéciale 50e anniversaire des American Music Awards ce dimanche.

Il convient de mentionner que le couple, qui s’est réuni en 2021 et s’est marié en août 2022, s’est séparé au cours de l’été après des mois de spéculation.