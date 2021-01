Il est à nouveau l’un des célibataires les plus éligibles d’Hollywood après avoir rompu avec sa petite amie Ana de Armas.

Mais Ben Affleck reste en solo pour le prévisible avec un copain en plaisantant qu’il a «fait vœu de célibat».

L’acteur de 48 ans s’est séparé de la star de Knives Out et de la Bond girl Ana, 32 ans, a émergé la semaine dernière avec des rapports affirmant qu’elle l’avait largué par téléphone.

Mais des sources disent que le couple est toujours ami et que Ben veut maintenant se concentrer sur lui-même et ses enfants.

L’un d’eux a déclaré: «Les amis de Ben veulent qu’il prenne une pause dans ses fréquentations, travaille sur lui-même et arrête de se précipiter dans les romances.







(Image: Getty)



«Il saute la tête la première dans ces relations très intenses et leur donne tout, mais elles implosent toutes dès que la lune de miel est finie.

«Même Ben admet qu’il ferait mieux d’être célibataire pendant un certain temps.







(Image: WireImage)



Avant Ana, Ben était en couple avec la productrice de télévision Lindsay Shookus, 40 ans, pendant plus d’un an et a également fréquenté le mannequin Shauna Sexton, 25 ans, brièvement en 2018.

Avant cela, il a été marié pendant 13 ans à Jennifer Garner, 48 ans, et ils ont trois enfants, Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, huit ans.









À la fin des années 1990, Ben est sorti avec Gwyneth Paltrow, 48 ans, pendant trois ans et était fiancé à Jennifer Lopez, 51 ans, après leur rencontre sur le flop Gigli en 2002.

La source a ajouté: «Il va essayer la vie de célibataire – à moins qu’il y ait un miracle et qu’Ana revienne demander une autre chance.

«Il se concentre vraiment sur la priorisation de lui-même et de ses enfants plutôt que sur les relations, et ses amis plaisantent sur le fait qu’il prête serment de célibat.

«Reste à savoir s’il peut ou non rester célibataire longtemps.»







(Image: FilmMagic)



Ben et la star de No Time To Die, Ana, se sont bien entendues alors qu’elles travaillaient sur le thriller érotique Deep Water en 2019.

Ils devraient être réunis lors de la promotion du film, qui devrait sortir cet été.

La semaine dernière, une découpe en carton de l’actrice cubaine a été placée devant la maison de Ben à Los Angeles – et vendredi, son frère Casey a nié être l’homme mystérieux photographié en train de le jeter.

C’était la même découpe avec laquelle les enfants de Ben s’amusaient tout en se liant joyeusement avec Ana l’été dernier.