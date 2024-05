Ben Affleck abandonne à nouveau son alliance au milieu des rumeurs de séparation de Jennifer Lopez

Films





Ben Affleck a été photographié sans son alliance sur le tournage de « The Accountant 2 » jeudi au milieu de rumeurs selon lesquelles lui et sa femme Jennifer Lopez se dirigeaient vers un divorce.

Les photos, obtenues par Page Six, le montrent entrant dans une caravane en jean et veste noire – et sans alliance.

L’acteur a également été aperçu sur le tournage de son dernier film, qui est une suite du thriller de 2016, lundi – le même jour où Lopez assistait à la première de « Atlas » à Los Angeles sans lui à ses côtés.

Ben Affleck a été aperçu sans son alliance jeudi alors qu'il était sur le tournage de « The Accountant 2 ».

On l’a vu monter dans une caravane. TheCelebrityfinder/MEGA

Il portait un jean, un pull bleu et un manteau gris foncé. TheCelebrityfinder/MEGA

L’acteur manquait clairement son alliance. TheCelebrityfinder/MEGA

Plus tôt jeudi, Affleck, 51 ans, a semblé délibérément cacher son annulaire en couvrant son bras avec un pull lorsque des paparazzi l’ont repéré à Los Angeles en train d’aller chercher son fils de 12 ans, Samuel, à l’école.

Samuel a également joué avec les photographes lorsqu’il s’est penché avec un appareil photo professionnel pour les imiter. On pouvait voir Affleck rire aux côtés de son fils.

Il avait déjà été photographié sans son alliance le week-end dernier alors qu’il arrivait à un récital pour l’un de ses enfants.

Affleck a été photographié plus tôt dans la journée, cachant toute sa main gauche lorsque des paparazzi l’ont localisé à Los Angeles. Images du GC

Le week-end dernier, il a été vu sans alliance alors qu’il arrivait à un récital pour l’un de ses enfants. Image large/Shutterstock

Affleck et Lopez, 54 ans, ont déclenché pour la première fois des spéculations sur la séparation lorsqu’elle a foulé le tapis du Met Gala 2024 en solo.

La semaine dernière, elle a alimenté les rumeurs de divorce en « likant » une publication Instagram sur les relations toxiques. Page Six a ensuite appris qu’Affleck serait à la recherche d’un logement dans la région de Los Angeles et qu’il aurait séjourné dans une maison de Brentwood, en Californie, loin de Lopez.

De plus, une personne proche de l’acteur de « Deep Water » a déclaré lundi à Page Six qu’il avait « repris ses esprits » concernant son union avec la star de « This is Me .. Now ».

Affleck et Lopez ont déclenché pour la première fois des rumeurs de séparation lorsqu’elle a assisté seule au Met Gala 2024. Getty Images pour LACMA

Cependant, elle a été vue portant son alliance cette semaine alors qu’elle faisait la promotion de son nouveau film, « Atlas ». Jennifer Lopez / Instagram

Elle a également esquivé les questions de divorce d’au moins deux journalistes lors de sa tournée de presse. FilmMagie

« S’il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait », a révélé notre source.

« Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux, et il a repris ses esprits maintenant et comprend que cela ne fonctionnera tout simplement pas. »

Affleck et Lopez sont pleinement conscients des discussions sur le divorce et cette dernière a dû éviter les questions relationnelles alors qu’elle faisait la promotion d' »Atlas » cette semaine. La chanteuse a été vue portant son alliance lors de ses arrêts presse.

Lopez et Affleck se sont mariés en juillet 2022, 20 ans après leurs fiançailles initiales. Getty Images

Une personne proche de l’acteur a déclaré lundi à Page Six qu’il reconsidérait sa décision d’épouser Lopez. FilmMagie

Ils ont expliqué : « Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux, et il a repris ses esprits maintenant et comprend qu’il n’y a tout simplement aucune chance que cela fonctionne. » Getty Images

Bien qu’elle refuse d’aborder de front les spéculations, Lopez a admis cette semaine qu’elle se sentait « très incomprise » comme son personnage « Atlas ».

Elle et la star de « Hypnotic » ont marché dans l’allée en juillet 2022 dans son domaine géorgien.

Ils se sont liés d’amitié 20 ans après leurs fiançailles initiales.











