Ben Affleck a-t-il teint sa barbe ?

La seule chose plus libératrice qu’un divorce en plein milieu faux-faucon? Un travail de teinture en plein divorce. Ou du moins c’est ce que dit la dernière « Page Six » des photos de Ben Affleck suggèrent. L’acteur et ancien moitié de Bennifer 2.0 a été photographié à Santa Monica jeudi avec du peps dans sa démarche et ses moustaches poivre et sel remplacées par ce qui semble être une barbe presque noire fraîchement teinte. Où le faux-hawk a crié le futur célibataire en crise, ce nouveau look crie : « Tout va bien. Je vais bien. Rien à voir ici, les amis.

Selon «Page Six», cette esthétique hivernale cool est quelque chose qu’Affleck a déjà tenté. En 2020, il a lancé une barbe tout aussi mate, incitant un coloriste célèbre pour qualifier le look de « contre nature ». Mais pour le moment, l’homme de 52 ans a des préoccupations plus pressantes que ce que pensent les tabloïds de sa pilosité faciale. Au cours des dernières semaines, Affleck et Jennifer Lopez ont été occupés à essayer de projeter un front uni pour leurs enfants, assistant ensemble à la soirée de rentrée et se comportant de manière totalement calme à propos de toute cette histoire de divorce. Mais malgré les rumeurs d’un ravissement (et la rumeur d’un brunch au Polo Lounge), Personnes signalé la semaine dernière, le divorce était toujours en cours alors que l’ancien couple « continue de se concentrer sur les enfants ». « Ils veulent montrer aux enfants que les choses vont à l’amiable », a déclaré une source au média. « Ils veulent rester amicaux. Il y a encore beaucoup d’amour. Maintenant, c’est mature.

Il leur reste peut-être « beaucoup d’amour », mais il ne semble certainement pas y avoir suffisamment de liquidités en banque pour conserver leur nid d’amour de 61 millions de dollars. Selon TMZ, Bennifer serait proche de déchargement leur manoir de Beverly Hills, bien qu’un acheteur potentiel se soit retiré du séquestre le mois dernier. En attendant, si Affleck cherche à approvisionner ses armoires de salle de bain en teinture en boîte, nous partageons humblement ces recommandations.

