Ben Affleck a « repris ses esprits » à propos de son mariage avec Jennifer Lopez

Nouvelles des célébrités

podcast

sa semaine dans l’actualité des célébrités, le podcast « We Hear: Quick Fix » couvre :

Nous entendons : solution rapide est un podcast hebdomadaire de cinq minutes de Page Six. La journaliste en chef Francesca Bacardi détaille les plus grandes histoires de la semaine, y compris The Joy of Six, le potin le plus satisfaisant.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}