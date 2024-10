Ben Affleck a « changé de vice » et maintenant « joue avec » la tête de Jennifer Lopez

Ben Affleck a abandonné le dirking mais a choisi autre chose alors que le divorce de Jennifer Lopez se poursuit

Les amis de Ben Affleck sont inquiets car on l’a vu être amical avec Jennifer Lopez malgré le divorce de leur héritier.

Aujourd’hui, ses proches, dont son ex-femme Jennifer Garner, craignent qu’il ait remplacé la boisson par des jeux d’amour et qu’il joue avec la tête de J.Lo.

« Ben a une personnalité très addictive, et beaucoup de gens pensent que maintenant qu’il est sobre, il a changé de vice et est devenu accro à l’amour », a déclaré une source. En contact. « Cela lui donne évidemment une sorte de buzz d’avoir des échanges avec J. Lo, même s’il n’a pas l’intention d’aller plus loin que de s’amuser un peu. »

L’informateur a noté que Garner, « en particulier, pense simplement que c’est une très mauvaise idée ».

« D’une part, il joue avec la tête de J. Lo, ce qui n’est pas gentil. Et cela envoie également des messages contradictoires aux enfants, ce qui n’est pas sain », a poursuivi la source. « Cela ne fait que remettre tout le monde sur ces horribles montagnes russes. On dirait vraiment qu’il tombe dans un schéma très toxique, à long terme, cela ne sera bon pour personne.

La taupe a déclaré que « les chances que lui et J. Lo soient capables de réparer leur relation et de vivre heureux pour toujours sont si minces » et « Ben dit toujours qu’il veut divorcer ».

« Cela semble tout simplement très autodestructeur de s’engager dans cette voie et les gens le supplient de reprendre le contrôle et de commencer à agir avec un peu plus d’intention au lieu de simplement suivre toutes ses envies », a conclu la source.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés en 2022 et le chanteur a demandé le divorce deux ans plus tard, en août 2024.