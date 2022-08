Ben Affleck a autrefois inspiré la musique de Jennifer Lopez : un regard sur les chansons et l’album qu’elle a dédié à l’acteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La romance de Jennifer Lopez et Ben Affleck est une histoire d’amour de 20 ans.

Avant les rapports du célèbre couple organisant un deuxième mariage dans le domaine géorgien de 87 acres d’Affleck, revenons sur toutes les chansons que Lopez a dédiées à Affleck tout au long de sa carrière musicale.

Lopez a dédié son album de 2002 “This Is Me… Then” à Affleck après qu’ils aient commencé à sortir ensemble.

L’album, qui comprend les singles à succès “Jenny from the Block”, “All I Have”, “Baby I Love U” et “I’m Glad”, a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 et s’est vendu à plus de 6 millions d’exemplaires dans le monde. .

“Baby I Love U” et “I’m Glad” ont été co-écrits par Lopez et se sont inspirés de sa relation réelle avec Affleck. À l’époque, ils étaient considérés comme un super couple par le public et surnommés “Bennifer”.

Le single “I’m Glad” a vu Lopez chanter sur la recherche du véritable amour, avec des paroles telles que “Je pense que je suis amoureux, putain, enfin”, dont de nombreux observateurs ont supposé qu’il s’agissait d’Affleck.

De même, le dernier single qu’elle a sorti sur l’album, “Baby I Love U”, aborde l’amour inconditionnel avec des paroles que les observateurs pensaient également inspirées par sa romance avec Affleck.

Un autre morceau de l’album, “Dear Ben”, n’est pas sorti en single. La chanson trouve Lopez chantant explicitement à propos d’Affleck, avec des paroles telles que “Tu es parfait. Je ne peux tout simplement pas me contrôler. Il semble que je sois accro à la façon dont tu aimes me toucher.”

Sorti en novembre 2002, l’année où le couple s’est fiancé pour la première fois, la dédicace de l’album à Affleck déclare: “Tu es ma vie… ma seule inspiration pour chaque parole, chaque émotion, chaque sentiment de ce disque.”

Bien que l’heureux couple ait certainement connu des hauts et des bas au cours des 20 dernières années, il est clair à quel point la relation de Lopez avec Affleck était importante lorsqu’ils sont devenus un élément en 2002.

Affleck et Lopez se sont mariés il y a un mois à Las Vegas lors d’une cérémonie privée à minuit sur le célèbre Strip.

Le couple célèbre ses noces avec une fête de mariage de trois jours pour les amis et la famille au manoir privé d’Affleck en Géorgie ce week-end.

Des amis célèbres comme Matt Damon et Jimmy Kimmel devraient être présents.