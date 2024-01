Beltré, Helton et Mauer élus au Temple de la renommée du baseball

NEW YORK — Todd Helton a repensé à l’époque où il était enfant, entraîné par son père, Jerry, receveur des ligues mineures dans les années 1960.

“Quand j’allais 1 pour 3 – et c’est une mauvaise journée quand on est jeune – il disait que 1 pour 3 vous faisait entrer au Temple de la renommée”, a déclaré Helton.

Helton, Adrián Beltré et Joe Mauer ont été élus à Cooperstown mardiressentant de l’exaltation et du soulagement lorsqu’ils ont été récompensés par la plus haute distinction du baseball.

Beltré était sans aucun doute un choix au premier tour après avoir frappé .286 avec 477 circuits, 1 707 points produits et 3 166 coups sûrs pour quatre équipes sur 21 saisons. Le joueur de troisième but est apparu sur 366 des 385 bulletins de vote (95,1 %) déposés par les membres de la Baseball Writers’ Association of America.

Helton a réussi au sixième essai, les électeurs ont pris le temps de se familiariser avec les statistiques gonflées par l’air raréfié du Coors Field de Denver sur 17 saisons, toutes avec les Rockies du Colorado. Le joueur de premier but a obtenu 307 voix pour 79,7 % après il en manquait 11 l’année dernière lorsque Scott Rolen a été élu. Helton a commencé à 16,5% de soutien en 2019.

“J’étais l’homme le plus superstitieux du monde”, a déclaré Helton. “Je n’avais pas été superstitieux depuis 10 ans jusqu’à aujourd’hui.”

Mauer (293, 76,1%) rejoint Johnny Bench et Ivan Rodríguez en tant que seuls choix au premier tour qui étaient principalement des receveurs et qui, à 40 ans, sont devenus le plus jeune membre vivant du Temple de la renommée. Il a obtenu 293 voix (76,1 %), quatre de plus que les 75 % nécessaires, après avoir frappé .306 avec 143 circuits et 906 points produits en 15 ans, le tout avec les Twins du Minnesota, sa ville natale.

“Ça passe beaucoup trop vite”, a déclaré Mauer.

Beltré, Mauer et Helton seront intronisés le 21 juillet avec Jim Leyland, élu le mois dernier par le comité de l’ère contemporaine pour les managers, cadres et arbitres. Il y a 273 joueurs sur 346 personnes présentes dans la salle, et seulement 60 d’entre eux ont été élus du premier coup.

Beltré devient le cinquième membre du Temple de la renommée d’origine dominicaine après Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero et David Ortiz.

“Je suis fier d’avoir pu jouer longtemps et de concourir au plus haut niveau”, a déclaré Beltré. «Je suis honoré d’être au Temple de la renommée. C’est quelque chose dont je n’avais même jamais rêvé.

Le releveur Billy Wagner manquait de cinq voix à 284 (73,8 %), mais en hausse par rapport à 68,1 % l’an dernier. Il figurera sur les bulletins de vote pour la 10e et dernière fois en 2025, lorsque Ichiro Suzuki et CC Sabathia seront nouvellement éligibles.

Gary Sheffield a obtenu 246 voix pour 63,9 % lors de sa dernière apparition au scrutin BBWAA, contre 55 % l’année dernière et 11,7 % en 2015. Il est éligible pour être examiné par le comité des joueurs de baseball contemporain, qui se réunira ensuite en décembre 2025.

Beltré, quatre fois All-Star et cinq fois vainqueur du Gold Glove, a joué pour les Dodgers de Los Angeles (1998-2004), Seattle (2005-09), Boston (2010) et Texas (2011-18). Ses 2 759 matchs au troisième but sont deuxièmes derrière les 2 870 de Brooks Robinson et ses 636 doubles sont 11e.

Helton, cinq fois joueur de premier but All-Star et champion au bâton des ligues majeures en 2000, a frappé .345 avec 200 circuits et 791 points produits à domicile et .287 avec 142 circuits et 547 points produits sur la route.

« Les lanceurs sont blessés – ils disent qu’on ne peut pas lancer dans les airs. Et puis les frappeurs se font saper parce qu’ils jouent au Colorado », a déclaré Helton. « Je ne suis pas gêné par les numéros de mon domicile et de mes routes. Reprendre la route après avoir roulé dans le Colorado est difficile. Le ballon casse davantage et c’est un énorme ajustement tout au long de la saison.

Mauer a été six fois All-Star, trois fois vainqueur du Gold Glove et le MVP AL 2009. All-Star lors de six de ses 10 premières saisons dans les grandes ligues et seul receveur à avoir remporté trois titres au bâton, Mauer a été transféré au premier but au cours de ses cinq dernières années à la suite d’une commotion cérébrale sur une faute de frappe d’Ike des Mets de New York. Davis le 19 août 2013, une blessure qui a mis fin à la saison de Mauer. Les symptômes d’une commotion cérébrale sont réapparus le 11 mai 2018, lorsqu’il a eu un coup du lapin alors qu’il plongeait pour une fausse balle à Anaheim. Il a essayé de jouer pendant une semaine, mais a raté 25 matchs et a pris sa retraite après la saison.

Il a également subi trois opérations au genou.

“Je ressens les effets de certaines de ces choses comme ça”, a-t-il déclaré.

Les électeurs ont inclus en moyenne sept noms par bulletin de vote, contre 5,86 l’année dernière, et 24,4 % des électeurs ont coché le maximum de 10 candidats, contre 13,9 %. Seuls 10 électeurs éligibles n’ont pas rendu leur bulletin de vote.

Alex Rodriguez et Manny Ramírez sont de nouveau à la traîne, blessés par des suspensions pour produits dopants. Rodriguez a reçu 34,8% et Ramírez 32,5%.

Parmi les autres candidats pour la première fois, Chase Utley (28,8 %) et David Wright (6,2 %) resteront sur les listes de l’année prochaine.

José Bautista, Bartolo Colon, Adrián González, Matt Holliday, Victor Martinez, Brandon Phillips, José Reyes et James Shields étaient tous inférieurs à 5 % et seront abandonnés.

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb