Belski de LP, Resetich de Hall, Davis de Princeton nommés tous les États – Shaw Local

Nik Belski de La Salle-Pérou, Teegan Davis de Princeton et Mac Resetich de Hall ont reçu mardi les honneurs de la première équipe de l’Illinois High School Football Coaches Association.

Belski a été nommé Classe 5A IHSFCA All-State. Les joueurs de ligne offensive ont aidé les Cavaliers à leur troisième participation consécutive aux séries éliminatoires.

Davis a été nommé classe 3A IHSFCA First-Team All-State. Le quart-arrière senior / arrière défensif a mené les Tigers à un dossier de 11-1 et à une répétition en quart de finale.

Davis s’est précipité pour 756 verges et 17 touchés et a réussi 1 540 verges et 18 touchés cette année, devenant le leader de tous les temps de Princeton.

Le quart-arrière de Princeton, Teegan Davis, a reçu les honneurs de l’IHSFCA All-State. (Scott Anderson)

Resetich a été nommé Classe 4A IHSFCA First-Team All-State. Le quart-arrière senior / arrière défensif a mené les Red Devils à une apparition en séries éliminatoires 4A, terminant avec une fiche de 5-5.

Resetich a établi les records de précipitation d’une seule saison de Hall pour les verges (2 227) et les touchés (30). Il est également devenu le leader de tous les temps de Hall avec 3 290 verges au sol et 50 touchés.

Mac Resetich (4) de Hall a reçu les honneurs de l’IHSFCA All-State. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Mason Lynch de L-P a reçu la mention honorable de classe 5A IHSFCA All State. Il a joué le demi offensif, le demi défensif et le retourneur de coups de pied pour les Cavs tout en apparaissant également comme quart-arrière, y compris un départ contre Ottawa.

Augie Christiansen, un demi-offensif / secondeur de Princeton, a reçu une mention honorable de classe 3A IHSFCA.