Belmont Stakes: guide coureur par coureur alors que le héros du Kentucky Derby, Rich Strike, revient pour le troisième joyau de Triple Crown | Nouvelles de la course

L’expert américain en course Peter Fornatale donne un aperçu des Belmont Stakes de samedi soir – en direct sur Sky Sports Racing – où le héros du Kentucky Derby, Rich Strike, revient.

Le Belmont Stakes est arrivé, le troisième joyau de la Triple Couronne des courses américaines. Bien qu’aucun cheval ne concourra dans les trois étapes cette année, il y a d’excellents scénarios comme Frappe riche tente de prouver que sa victoire 80/1 dans le Derby du Kentucky n’était pas un hasard, et Nid tente de devenir la quatrième pouliche de l’histoire de la course à entrer dans le cercle des vainqueurs.

Qui portera la couverture d’œillets ? Regardons le terrain depuis le rail…

1 – Nous le peuple

Entraîneur : Rodolphe Brisset

We The People a rebondi après une course misérable dans le Derby de l’Arkansas pour devenir un vainqueur impressionnant la dernière fois dans le Peter Pan, historiquement une bonne préparation pour cela. Sur son élevage, la distance de 12 stades devrait être à sa portée et, de manière critique, il semble être le seul à avoir signé ici avec une vitesse précoce appropriée. Toute humidité dans le sol sera son amie, car il s’est battu dans ses deux courses hors piste.

Image:

We the People, monté par l’entraîneur Rodolphe Brisset, se prépare pour le Belmont Stakes





2 – Skippy Longstocking

Saffie Joseph

Skippylongstocking était un longshot intéressant dans le Preakness et bien qu’il ait connu quelques problèmes, il ne s’est pas non plus couvert de gloire dans la défaite. Il a l’air un peu exposé et la distance est un gros point d’interrogation. Il semble que la forme de la course ne lui conviendra probablement pas non plus.

3 – Nid

Todd Plecher

Nest mérite d’être pris en considération à ce qui semble être un prix solide, peut-être même à deux chiffres. Elle avait l’air si bien dans le Grade One Ashland, gagnant de manière impérieuse, et la course des Oaks était probablement meilleure qu’elle n’en avait l’air. Elle a été retenue pour courir alors que la gagnante a obtenu un coup franc à l’extérieur.

J’adore son pedigree pour cette distance et si l’endurance entre en jeu, peut-être qu’elle pourra combler l’écart de vitesse entre elle et les plus rapides. Le problème est que l’endurance peut ne pas entrer en jeu du tout. Pourtant, au bon endroit, elle est un type à chaque sens.

4 – Frappe riche

Eric Rose

Rich Strike est un coureur qui provoque des émotions fortes. Sa victoire au Derby est une histoire incroyable, mais du point de vue d’un analyste de la forme, c’était franchement ennuyeux. La décision controversée de sauter le Preakness ne l’a pas non plus fait aimer de nombreux cavaliers sérieux par la suite.

C’est là que le caoutchouc rencontre la route : va-t-il sauvegarder la victoire du Derby avec un autre effort impressionnant, me laissant à nouveau avec un œuf sur le visage ? Ou sera-t-il trop en arrière, effectuera-t-il un mouvement intermédiaire puis s’aplatira-t-il en courant au milieu du peloton?

Je parie sur ce dernier. S’il me donne encore un coup de sable au visage, tant pis. Ce serait une histoire incroyable. En tant qu’analyste et parieur, être surpris est généralement un sentiment terrible ; en tant que fan, c’est plutôt sympa.

Image:

Rich Strike a choqué le terrain du Kentucky Derby avec une victoire à 80/1





5 – Ministre créatif

Kenneth McPeek

Creative Minister aurait probablement été mon premier choix s’il y avait eu le moindre rythme signé en dehors de We the People. Il était bon dans le Preakness, et il est élevé pour ça. Fait intéressant, il est la chose la plus proche que nous ayons d’un cheval courant dans les trois courses Triple Crown cette année (il a gagné une allocation sur l’undercard Derby) et une partie de moi aimerait qu’un cheval ait trois bonnes courses en cinq semaines juste pour montrer que c’est pas SI difficile dans le jeu moderne.

6 – Mo Donegal

Todd Plecher

Mo Donegal était mon choix pour le Derby et il n’a pas eu une course fluide ce jour-là, le gagnant obtenant le voyage, beaucoup d’entre nous pensaient qu’il obtiendrait: si vous me disiez que le Derby serait gagné par un plus proche faisant une course intérieure, je aurait été tout cela sur le Mo Donegal tiré par des rails.

Todd Pletcher a un excellent record dans cette course, vous savez qu’il gérera la distance, et peut-être qu’il peut obtenir plus d’un voyage propre et écrasant en traquant loin de l’arrière du premier vol. J’aime ses chances, mais son prix semble un peu trop court pour être excitant à 5/2.

Image:

Le jockey Irad Ortiz Jr monte Mo Donegal sur la piste du Kentucky Derby





7 – Planeur doré

Marc Cassé

Golden Glider est le seul coureur de cette course où j’ai dû chercher la forme. Quand je l’ai fait, j’étais déçu. Il a été manipulé facilement par We the People dans le Peter Pan et n’a jamais couru une course assez vite pour faire le cadre. C’est un type utile qui a probablement besoin de plus de facilité.

8 – Chemin Barber

Jean Ortiz

Barber Road est l’un des chevaux les plus cool du sentier Triple Crown cette année. C’est un vrai combattant, et sa ténacité est un attribut qui le rend facile à apprécier pour un vrai fan de course. Il y a aussi un angle de ville natale cool ici, avec son jeune entraîneur, John Ortiz, diplômé du lycée à quelques kilomètres de la ligne d’arrivée de Belmont Park.

Le problème est qu’il n’a pas l’air assez rapide et que son style de fermeture en profondeur ne lui fait aucune faveur ici. Sur sa seule ténacité, peut-être qu’il descend le terrain pour la troisième ou la quatrième place, mais je ne le vois pas finir mieux que ça.

Image:

Barber Road s’entraîne avant la 154e édition des Belmont Stakes





Le verdict de la grande course de Peter Fornatale

Les circonstances ont concouru à faire Nous le peuple l’air très dur à cet endroit. La meilleure cote actuelle de 7/2 est attrayante. Il est reculable jusqu’à 2/1 je pense, peut-être même plus bas que ça sur une piste mouillée.

Je vais probablement le saisir dans des prévisions inversées avec les deux coureurs de Pletcher, Nid et Mo Donegal. Rich Strike devrait faire le marché pour nous. Profitons-en.