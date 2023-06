Belmont Stakes en direct sur Sky Sports: guide du coureur et verdict d’expert alors que Forte revient pour affronter National Treasure | Nouvelles de la course

La troisième étape de la Triple Couronne, les Belmont Stakes, est présentée en avant-première par le gourou américain Peter Fornatale, qui analyse les neuf coureurs – en direct sur Sky Sports Racing.

La course de cette année marque le retour aux courses de Forte, le cheval qui a été retiré le matin du Derby du Kentucky.

Va-t-il monter au créneau et s’imposer comme le poulain le plus talentueux de sa génération ? Ou sera-ce un autre cheval qui portera la couverture d’œillets après le test de 12 stades ?

Regardons le terrain depuis le rail…

CHAUSSURES TAPIT (1) a un pedigree de terre propre de 12 stades, étant par Tapit d’un barrage Flower Alley. Il a un bon style de course pour le Belmont car il a de la vitesse et est aussi une sorte de broyeur. Il a bien travaillé depuis le dernier mais a beaucoup à trouver en termes de chiffres face à des coureurs très talentueux. Faire le cadre serait une réalisation impressionnante, mais ce sera un très gros prix pour les personnes intéressées.

TAPIT TRICE (2) fait partie d’un couple ici avec une page de performances passées qui a simplement l’apparence d’un vainqueur de Belmont – les chevaux avec une bonne forme arrière venant directement du Derby réussissent bien dans cette course, et il a les bonnes lignées. C’est un cheval excentrique, qui ne semble pas aimer courir derrière ses rivaux, et à partir de ce tirage au sort, cette possibilité pourrait être difficile à éviter. Dans le même temps, s’il obtient un jour le voyage dont il a apparemment besoin, ce sera peut-être contre un peloton à un chiffre autour des larges virages de Belmont Park. Aux prix probables, je suis légèrement contre, mais il ne serait certainement pas une surprise.

ARCANGELO (3) est un élément intéressant. Le Peter Pan a parfois été une préparation utile pour le Belmont, le plus récemment pour Tonalist en 2014. J’aime la façon dont Arcangelo s’est fermé à un rythme lent la dernière fois, suggérant une abondance d’endurance. Il est rapide et progressif, et tout simplement trop grand pour les cotes actuelles (je pense que la supposition éclairée du fabricant de lignes du matin de New York, David Aragona, de 8/1 est à peu près juste). Ce serait une belle histoire et aucune entraîneuse n’a jamais remporté une course Triple Crown, un hoodoo que Jena Antonucci cherche à défier.

TRÉSOR NATIONAL (4) a pu contrôler un rythme régulier dans le Preakness contre un petit champ et faire le travail. Il est probablement un leader ici encore une fois. En ce qui concerne le pedigree, les 12 stades me semblent exagérés, mais le plus gros problème pourrait être l’autre vitesse signée – il est difficile d’imaginer que tous les rivaux d’aujourd’hui lui laissent à nouveau autant de corde. Je comprends le cas pour lui mais je suis carrément contre.

Image:

John Velazquez, au sommet du trésor national, après avoir remporté le Preakness





LE MIRACOLO (5) a retrouvé le chemin de la victoire dans une course d’allocation lente à Gulfstream après avoir semblé surpassé sur la piste du Derby auparavant. Il pourrait être un facteur de rythme, je suppose, mais la forme et les chiffres suggèrent qu’il a besoin – attendez-le – d’un miracle pour y parvenir.

FORTE (6) cherche à faire un voyage absolument génial à cet endroit. Il a le rythme pour aller de l’avant et a beaucoup de finition. Il aurait été le favori du Derby et sur le papier, il est probablement le meilleur de sa génération. Alors pourquoi ne suis-je pas excité à l’idée de le soutenir ? Cela se résume à deux éléments, la distance et le prix. Nous ne l’avons pas vu courir plus loin que neuf stades, et qui sait s’il aura le même coup de poing en trois huitièmes de plus. Ses lignées ne sont pas concluantes mais sprintées maigres – aussi bon comme père que Violence, c’est son seul fils gagnant de première année à parcourir un mile ou plus. Le barrage était un coureur de gazon à son meilleur parcourant un mile, et nous n’avons vu aucun frère ou sœur. Les travaux récents semblent forts. Il est le gagnant le plus probable, mais la valeur est ailleurs.

Image:

Forte revient sur la piste samedi après avoir été rayé du Derby du Kentucky





SPECTACLE À COUPS (7) est l’autre cheval dont la page des performances passées ressemble à un gagnant de Belmont. A bien couru dans le Derby à partir d’un poste impossible, en suivant le rythme rapide et en restant bien tout compte fait. La progéniture du père Candy Ride peut tout faire, et il est issu d’un barrage Tapit qui a facilement géré neuf stades et n’a pas été testé au-delà. Je pense que la distance le fait avancer et c’est un bon tirage. Il est super en direct avec une cote à deux chiffres.

ANGE DE L’EMPIRE (8) attrapera beaucoup d’argent et pour cause – il a la meilleure forme et les meilleurs chiffres de la course et a très bien travaillé depuis le Derby. Mon problème avec lui, c’est qu’en revoyant le Derby, on dirait qu’il y va pour gagner la course et qu’il s’aplatit. Les clignotants continuent aujourd’hui, peut-être avec l’idée de le garder concentré, mais il est également possible qu’il ne veuille pas 10 stades, encore moins 12. Il est extrêmement logique mais un autre, je ne pense pas, offrira de la valeur sur le marché gagnant.

ROUTE ROUGE UN (9) est un cheval dont on peut raconter une histoire. Les lecteurs réguliers se souviendront qu’il était notre sélection dans les deux sens dans le Preakness avant que First Mission ne soit rayé. Avec ce rival sorti, aucun rythme réel ne s’est développé et National Treasure a pu marcher en tête, compromettant les chances de Red Route One. Son sang et même son style de course sont deux raisons d’être optimiste quant à la distance. Il va encore une fois avec une chance dans chaque sens, mais je voudrais au moins 25/1.

Le verdict de la grande course de Peter Fornatale

Une course intéressante où les gagnants les plus probables ne sont pas ceux à parier à mon avis, du moins pas dans le pool de victoires. Je vais prendre des photos dans chaque sens avec ARCANGELO et SPECTACLE À COUPS. Je chercherai également à les sauvegarder exactement sous Forte, Angel of Empire et, dans une moindre mesure, Tapit Trice.