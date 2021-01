CHARLOTTE, Caroline du Nord: Sean Halloran a frappé un 3 points avec 4:07 à jouer en prolongation pour donner à Belmont Abbey une avance à laquelle ils ne renonceraient pas en route vers une victoire 75-72 contre Charlotte samedi soir.

Les Croisés ont utilisé une course de 14-2, plafonnée lorsque Quest Aldridge a fait un 3 points pour égaliser le score à 61-tous avec 22 secondes à jouer en temps réglementaire, pour envoyer le match en prolongation. Ils ont marqué 11 des 13 premiers points en OT.

LJ McCoy avait 15 points pour mener les Crusaders.

Aldridge avait 12 points et six passes pour la division II Belmont Abbey. Chandler Baker a ajouté 11 points. Sean Halloran avait 10 points et six rebonds.

Charlotte a totalisé 42 points en première mi-temps, un sommet de la saison pour l’équipe.

Jordan Shepherd avait 19 points, cinq interceptions et trois blocs pour les 49ers (5-5). Jahmir Young a ajouté 19 points et sept rebonds. Anzac Rissetto avait 11 points.

