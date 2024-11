BELLINI, Norma Jean – Nécrologie – Sault Ste. Marie

Est décédé paisiblement le lundi 28 octobre 2024.

Norma était une mère merveilleuse pour Shelley Findlay (Terry), Deborah Bellini (David Easter) et Mark Bellini (Candice). Très fière mamie de Stephen Findlay (Jeannette), Adam Findlay, Alexandra Easter (Nat Carpentier), Charlie Easter, Shane Bellini (Stephanie), Shana Boudreau (John Paul) et Jaren Bellini (Katie). Arrière-grand-mère de Liam et Lauren Findlay, Stella et Juno Carpentier-Easter, Leo et Nico Bellini, Madden et Auggi Boudreau.

Norma était tout simplement une personne inoubliable… Quiconque avait la chance de la rencontrer ou simplement de la croiser commenterait inévitablement sa pléthore de qualités, de l’énergie positive qu’elle dégageait, son sourire, ses chapeaux et son style jusqu’au souvenir du son. de son rire contagieux et de sa bonne humeur constante.

Une merveilleuse cuisinière et boulangère (elle pouvait préparer une tarte aux fruits à partir de rien en moins de 5 minutes et se chronométrer… 🙂 une amoureuse de toutes les musiques mais plus particulièrement de son opéra bien-aimé ! Elle a parcouru le monde à la recherche de spectacles live… dont elle a vu de nombreux spectacles. Bien avant Beyoncé, elle a découvert les délices de la vraie musique country avec son mari Tony et s’est rendue à Nashville, la patrie de la musique country, pour en savoir plus.

Plus près de chez nous, Norma a contribué de manière substantielle à la communauté locale en étant la première et la seule vendeuse de publicité (et très réussie) au Sault Daily Star. Beaucoup plus tard dans sa vie, elle a livré ce même journal avec sa propre tournée de journaux de quartier… en parcourant les basses températures et la neige avec un traîneau afin de socialiser avec ses voisins et de rester en forme.

Norma a également été extrêmement active dans les communautés italiennes Soo en tant que membre et éventuellement présidente de la section locale du Fogolar Furlan (initialement fondée pour permettre aux immigrants de se réunir, de partager de la nourriture et des histoires du Frioul, de jouer aux cartes et d’avoir un sentiment d’appartenance). appartenant à leur pays nouvellement adopté). En tant que présidente, elle a représenté la communauté Soo Friulani et s’est rendue vers le sud, à Toronto, Windsor et d’autres clubs similaires, pour nouer des liens encore plus larges au profit de son club dans le Soo.

Norma a également été reconnue pour ses 10 années consacrées à chanter dans la chorale équivalente du club calabrais. Elle était fière d’apprendre à parler le calabrais, ce dialecte très particulier des racines méridionales de notre père, et cela créait un lien singulier entre eux. Ces clubs italiens et leurs événements ont permis à Norma de poursuivre sa passion pour les voyages ainsi que pour le chant et elle se trouvait toujours au centre d’un grand groupe de ses cohortes chantant la musique familière et apaisante du « vieux pays ».

Beaucoup se souviendront de Norma en tant que propriétaire et fondatrice de la Brides Gallery à Gore et, plus tard, d’une deuxième succursale à Sault Michigan. Une véritable femme d’affaires à part entière !

Norma était littéralement imparable… et brillante dans sa soif de vie et toutes les expériences merveilleuses que cela pouvait offrir à une femme qui était franchement en avance sur son temps à bien des égards.

Son étoile s’est peut-être éteinte sur cette terre, mais nous savons tous quelle véritable STAR nous avons eu l’honneur d’appeler notre mère. En effet, elle était unique en son genre.

En terminant, notre sincère gratitude et notre plus grand respect aux « anges » de la maison FJ Davey Cedar 2, pour les soins exceptionnels prodigués à notre chère Norma.

Un service familial privé a eu lieu le samedi 2 novembre 2024 à la Maison funéraire Arthur – Chapelle Barton & Kiteley (492 rue Wellington Est, 705-759-2522). Le révérend Hamish Currie a officié. Elle a été inhumée au mausolée du Saint-Sépulcre. Au lieu de fleurs, des dons commémoratifs (payables par chèque ou en ligne) à la Maison FJ Davey seront très appréciés par la famille. De bons souvenirs et des expressions de sympathie peuvent être partagés à www.arthurfuneralhome.com pour la famille.