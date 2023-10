Bellingham s’engage pour l’avenir de Madrid

Depuis le début de la saison, regarder Jude Bellingham est un bonheur. La sensation anglaise, désormais star de son équipe nationale et du Real Madrid, a commencé la saison de manière onirique. Il a été le meilleur joueur de Los Blancos au début de cette campagne.

Avec ses démonstrations continues d’habileté à chaque match, l’international anglais est peut-être le joueur le plus en forme. Il a guidé son pays vers une victoire palpitante contre l’Italie mardi soir, garantissant ainsi une place au Championnat d’Europe 2024.

Même si Bellingham n’a pas trouvé le chemin des filets, son impact sur le terrain était indéniable. Il a joué un rôle central en tirant le penalty crucial, transformé par Harry Kane, qui a égalisé le score. De plus, il a fourni une passe décisive à Marcus Rashford, orchestrant le retour après avoir effectué un vol défensif près de sa propre surface de réparation.

Le leadership du joueur de 20 ans est évident non seulement dans ses buts, mais aussi dans sa capacité à dicter le jeu à la fois pour l’Angleterre et le Real Madrid, les deux équipes s’appuyant sur ses compétences exceptionnelles.

Carlo Ancelotti a configuré Jude dans son nouveau Kaka

Au Real Madrid, il affiche un bilan impressionnant de 10 buts et 3 passes décisives en seulement 10 apparitions. Beaucoup d’entre eux ont été des performances gagnantes, propulsant son équipe au sommet du classement de la Liga.

Son rôle de position a suscité un débat considérable avant le début de la saison, étant donné que Carlo Ancelotti lui a attribué un rôle totalement illimité derrière leurs attaquants. La décision a donc forcé un changement dans la formation de l’équipe.

En règle générale, la pression et la période d’adaptation liées à l’acquisition de nouvelles équipes peuvent aboutir à un démarrage progressif. Cependant, l’étoile montante anglaise a connu une transition fluide, un exploit rarement observé dans le monde du football.

Jude Bellingham envisage son avenir avec le Real Madrid

À seulement 20 ans, Bellingham a démontré un niveau de maturité rarement vu chez les nouveaux arrivants au Santiago Bernabeu. Il a encore renforcé ses liens avec les fans de Los Blancos, réaffirmant sa profonde affection pour le club.

« C’est le club dans lequel je veux être pour les 10 à 15 prochaines années de ma vie. J’adore ça là-bas. Carlo [Ancelotti] en gros, il a dit que c’était dans cette position qu’il me voyait. 100 pourcent. Lorsque vous côtoyez chaque jour ces mentalités et cette qualité de joueurs, cela vous amène à un nouveau niveau mentalement, physiquement et techniquement », a-t-il déclaré aux médias après le dernier affrontement de l’Angleterre, selon AS.

«Je m’améliore un peu à chaque fois que je joue. C’était une très bonne soirée pour nous, nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé il y a quelques années lorsqu’ils nous ont joué ici. Vous visez toujours la progression. Nous allons dans la bonne direction et c’est une victoire très importante pour nous. J’adore le football en ce moment. Ma direction au club et au pays me donne la liberté de jouer comme je le vois.

« Depuis quelques mois, je travaille beaucoup sur mon timing pour entrer dans le box et en arrivant, j’arrive avec une grosse faim. Avec un gros transfert, le fait est que je dois livrer, qu’il s’agisse d’un but, d’une passe décisive ou d’une performance gagnante.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT