BARCELONE, Espagne – Le Real Madrid est devenu le vainqueur du Clasico de samedi contre Barcelone grâce à l’héroïsme de Jude Bellingham, dont les deux buts ont annulé un premier but du Barça à l’Estadi Olímpic Lluís Companys.

Avec ce résultat, Barcelone connaît sa première défaite de la saison de Liga et tombe à la troisième place du classement alors que le Real Madrid se fraye un chemin vers la première place. Le retour du Real Madrid après avoir perdu un but à la mi-temps est le premier rallye de ce type à El Clasico depuis 1988.

Barcelone semblait d’abord se déplacer devant son public, prenant rapidement l’avantage grâce à un but d’Ilkay Gündogan à la sixième minute. C’est alors que le Jude Bellingham Show a commencé.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Tout d’abord, le milieu de terrain anglais a marqué sur un tir superbe et tonitruant à la 68e minute. Le gardien de Barcelone Marc-André ter Stegen a à peine mis la main dessus, mais la vitesse et la puissance derrière étaient trop importantes. Puis, dans les arrêts de jeu, Bellingham a marqué le but vainqueur. Dani Carvajal a centré le ballon dans la surface, et Luka Modric a mis un orteil dessus, le faisant rebondir vers le but, et Bellingham a bondi, le plaçant au-delà de Ter Stegen.

Voici la réaction d’Alex Kirkland et de Sam Marsden, présents au match de samedi en Espagne :

Le Real Madrid était silencieux – jusqu’à ce que Bellingham ne le soit plus

En fin de compte, bien sûr, tout tournait autour de Jude Bellingham. Le meilleur joueur de la Liga cette saison était resté discret lors du Clasico – sa performance individuelle reflétait le collectif discret du Real Madrid – mais lorsque son moment est venu, il a tenu ses promesses de la manière la plus catégorique possible.

À la 68e minute, alors que Madrid était mené 1-0, la tête de Gavi est tombée sur Bellingham à l’extérieur de la surface de Barcelone. Il a effectué deux touches, une pour contrôler le ballon dans le virage, la suivante pour le faire sortir sous ses pieds, avant de décocher un tir vicieux devant Ter Stegen. C’était son neuvième but en Liga – son 12e toutes compétitions confondues pour Madrid – et c’était son meilleur, dans le plus grand match de tous.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Et il y avait plus. À la 92e minute, il était là dans la surface de réparation, dépassant Ter Stegen pour le vainqueur. Dix buts en championnat pour le numéro 10 du Real Madrid : un autre défi relevé et le Clasico vaincu du premier coup.

Avant cela, Madrid avait été décevant à Montjuic. Ils ont pris du retard dès le début – la défense peu convaincante d’Aurélien Tchouaméni et David Alaba permettant à Gundogan d’entrer – et malgré cela, il n’y a eu aucune réaction. Si Madrid avait un plan pour revenir en force, cela n’était pas évident. Ils semblaient à court d’énergie, impardonnables dans un match de cette ampleur et à court d’idées. En revanche, le Barça avait l’air concentré, calme et solide défensivement, justifiant la décision de l’entraîneur Xavi Hernandez de choisir trois défenseurs centraux, avec Ronald Araújo aidant contre Vinícius Júnior de Madrid.

Madrid n’a pas réussi un seul tir cadré en première mi-temps. Le tir extrêmement optimiste d’Antonio Rüdiger à distance, tiré bien au-dessus de la barre en milieu de mi-temps, était emblématique. Ils ont eu du mal à créer du danger, à placer Vinícius, Rodrygo Goes ou Federico Valverde dans des positions où ils pourraient blesser le Barça. Bellingham était également silencieux. L’équipe s’est immédiatement améliorée lorsqu’Eduardo Camavinga a remplacé l’anonyme Ferland Mendy à la 52e minute. Il y a enfin eu une étincelle, une urgence et une direction. Toni Kroos a inscrit son premier tir au but, confortablement stoppé par Ter Stegen, après une heure.

Jude Bellingham célèbre après avoir marqué son premier but lors du Clasico samedi, déclenchant la victoire du Real Madrid contre Barcelone. Pedro Salado/Images de sport de qualité/Getty Images

L’entraîneur Carlo Ancelotti a présenté Modric et Joselu, poussant Madrid à égaliser, mais quand cela s’est produit, il ne s’agissait que d’un seul homme, Bellingham frappant de nulle part. Bellingham a commencé cette saison en marquant des buts de braconnier, annulant ainsi le manque d’avant-centre de l’équipe. Apparemment, il peut désormais marquer où il veut.

Pour le premier but de Bellingham ici, il était à 31 mètres, le deuxième but le plus long de sa carrière. C’était une balle frappée par la colère, peut-être par la frustration. Il n’y a pas eu de célébration à bras tendus. Au lieu de cela, il se retourna et courut directement vers le cercle central, tout occupé, prêt à recommencer. Et puis, dans le temps additionnel, il l’a fait. Cette fois, les célébrations furent exaltantes.

L’effondrement du Barça après un bon départ montre qu’il reste du travail à faire

Barcelone se demandera comment celui-ci leur a glissé entre les doigts.

Ils étaient la meilleure équipe au début, la décision de Xavi de faire jouer trois défenseurs centraux et latéraux fonctionnant bien. L’entraîneur du Barça aurait tiré une grande satisfaction de la performance de son équipe en première mi-temps, avec Vinicius et Bellingham bien enchaînés et le but de Gundogan donnant à l’équipe locale une avance méritée.

Cependant, Xavi sera frustré par la façon dont le Barça a laissé Madrid revenir dans le match après la pause alors qu’ils ont été battus pour la première fois en Liga cette saison, les laissant quatre points derrière les co-leaders Madrid et Gérone.

jouer 1h00 Jude Bellingham arrive en tête pour donner une avance tardive au Real Madrid Jude Bellingham inscrit le but pour donner au Real Madrid une avance de 2-1 dans les arrêts de jeu contre le FC Barcelone.

Les problèmes de forme physique avaient dominé la préparation du Barça pour le premier Clasico de la saison. Au final, Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé ont été jugés suffisamment en forme pour revenir sur le banc, mais c’est arrivé trop tôt pour Frenkie de Jong, Pedri et Sergi Roberto.

Malgré cela, le Barça a impressionné dès le début. Le but de Gundogan leur a donné une avance à la sixième minute, et ils auraient dû en ajouter une seconde. Fermín López, l’une des révélations de la saison, a touché le poteau. João Félix s’est ensuite attardé sur le ballon après avoir réalisé une superbe muscade sur Rüdiger, permettant à Carvajal de réaliser un brillant défi.

D’autres occasions se sont présentées après la pause. Iñigo Martínez a dirigé le centre de Fermín contre le poteau et le gardien Kepa Arrizabalaga a sauvé le rebond d’Araújo. À l’heure de jeu, Lewandowski a été présenté alors que Xavi cherchait à tuer le match et à dépasser Madrid au classement. João Cancelo a ensuite vu un effort dévié en boucle avant Les Blancos a commencé à poser quelques questions au Barça.

Le long ranger de Tchouaméni, dévié par Ter Stegen, servait d’avertissement, et quelques minutes plus tard, Bellingham égalisait Madrid à distance. Lewandowski a failli redonner l’avantage au Barça mais, alors que le match semblait destiné à être nul, Bellingham réapparaissait, convertissant le centre de Carvajal dans les arrêts de jeu.

C’était censé être le Clásico des Rolling Stones. Leur logo ornait les maillots du Barça dans le cadre de l’accord de sponsoring du club avec Spotify, et Mick Jagger et Ronnie Wood étaient assis dans la tribune des réalisateurs. La bande originale, cependant, comme cela a souvent été le cas à Madrid cette saison, était finalement assurée par un morceau des Beatles : “Hey Jude”.

La défaite fera mal au Barça, mais elle ne devrait pas faire dérailler sa saison. Cela s’est produit dans des circonstances difficiles, avec plusieurs joueurs absents ou inaptes, et un écart de quatre points avec le leader après 11 matches n’est pas une catastrophe. Cependant, il a également souligné qu’il y avait encore du travail à faire aux deux extrémités du terrain après qu’ils n’aient pas réussi à ajouter une seconde avant de s’étioler dans les 20 dernières minutes.