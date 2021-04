Même à l’âge tendre de 17 ans, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham n’est pas surpris par la trajectoire de sa carrière au cours de l’année écoulée.

«Pas vraiment», a-t-il dit à ESPN. « J’ai travaillé si dur pour arriver ici, et je travaille tellement dur maintenant pour être en mesure de concourir et de bien réussir dans tous les matchs auxquels je joue. »

2 Liés

Il y a un an, Bellingham se battait pour garder son ancien club de Birmingham City – où il a fait ses débuts avec la première équipe à 16 ans – loin de la relégation en championnat. Il était le plus jeune, mais aussi l’un des meilleurs joueurs du deuxième niveau du football anglais. Maintenant, après un transfert de 30 millions de livres sterling l’été dernier, il commence pour l’un des clubs d’élite européens, a eu un impact important sur la Ligue des champions et est maintenant un international senior anglais, après avoir fait ses débuts le mois dernier contre Saint-Marin.

Ce n’est pas seulement le talent du milieu de terrain avec le ballon qui est impressionnant, mais sa maturité aussi. Bellingham ressemble toujours à un adolescent, mais il joue et parle comme s’il était à ce niveau depuis des années. Son évaluation de sa performance lors de la défaite 2-1 en quart de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, dans laquelle Dortmund a concédé le vainqueur à la 90e minute à Phil Foden, était révélatrice de sa confiance et de sa forme.

– Connelly: Comment les matchs aller de l’UCL QF ont été gagnés, perdus

– Meilleurs paris sur la Ligue des champions (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« Je ne suis pas mauvais au football », a-t-il déclaré avec un sourire. « Je voulais être efficace avec le ballon et méchant sans lui. »

Il était certainement efficace contre City, malgré l’élimination finale de Dortmund. Bellingham avait un but exclu au match aller (la «faute» pour laquelle il a été pénalisé – quand il a intercepté une balle perdue et ramené à la maison – sur le gardien Ederson semblait particulièrement pédante); il a également été à la hauteur de l’étiquette « méchante » car sa poursuite agressive et intense du ballon a aidé Dortmund à maintenir City sous pression et déséquilibré.

« Jude est un jeune joueur formidable », a déclaré le manager de Dortmund Edin Terzic à ESPN après le match. « Combien de jeunes de 17 ans en Europe pourraient produire ce genre de performance? Il a tout. »

La deuxième étape a vu plus de la même chose; Bellingham a ouvert le score dans la soirée avec un incroyable effort de curling, ce qui a fait de lui le plus jeune buteur de Dortmund en Ligue des champions à seulement 17 ans et 289 jours. Malheureusement, le handball d’Emre Can a donné à Man City une ouverture alors que Riyad Mahrez a marqué sur le point de penalty et Foden a marqué à nouveau alors que les champions élus de la Premier League ont remporté une victoire de 2-1 (4-2 au total).

jouer 1:22 Janusz Michallik pense que Jude Bellingham et Jamal Musiala sont deux joueurs à surveiller la saison prochaine.

Foden a peut-être fait la une des journaux, mais les performances de Bellingham ont rappelé à tout le monde pourquoi tant de clubs le poursuivaient l’été dernier. En effet, il est devenu tout aussi important pour cette équipe de Dortmund qu’Erling Haaland et Jadon Sancho.

Bellingham a joué plus que prévu, totalisant jusqu’à présent 40 matchs toutes compétitions confondues et, malgré une baisse de forme plus tôt dans la saison, a joué à un niveau qui a surpris tout le monde. Il n’avait jamais joué à l’étranger auparavant et il ne parlait pas allemand lorsqu’il a déménagé, mais il a apparemment déjà conquis la Bundesliga. Son premier but bien inscrit pour le club contre le VfB Stuttgart il y a 10 jours, lorsque son équipe était 1-0 dans un match qu’ils ne pouvaient pas se permettre de perdre, était énorme.

Les deux dernières semaines ont été remplies de ce genre de moments de Bellingham. Alors peut-être devrions-nous juste écouter le manager de Manchester City Pep Guardiola? City a repéré le milieu de terrain quand il était à Birmingham et bien qu’ils aient décidé de ne pas bouger, maintenant (comme tous les autres grands clubs d’Europe) ils envisagent d’essayer de le signer – pas cet été mais plus probablement le suivant.

« Peut-être qu’il est un menteur », a déclaré Guardiola à propos de Bellingham après le match retour de la Ligue des champions. « Peut-être qu’il n’a pas 17 ans. Je ne peux pas croire qu’il a 17 ans. Il est si bon depuis 17 ans, c’est un joueur fantastique. Il y a eu un moment où il n’a pas reçu le ballon des défenseurs centraux, comment il crie et exige que ce ballon pour lui à 17 ans signifie beaucoup. J’ai parlé avec son entraîneur et il m’a dit que ce que vous voyez dans ces deux matchs est comme chaque séance d’entraînement. «

Il y a évidemment place à l’amélioration, notamment sa finition car il devrait marquer et créer plus, mais il pourrait devenir le milieu de terrain le plus complet de tous les temps. Il fait partie d’une nouvelle race de milieu de terrain, ceux qui peuvent tout faire, dans le moule de Paul Pogba. Il peut jouer partout au milieu de terrain, en tant que n ° 6, n ° 8 ou n ° 10. Il peut s’asseoir plus profondément, jouer plus haut, défendre et attaquer aussi facilement. Mais il peut aussi être agressif.

Alors que la course pour les quatre premiers de la Bundesliga approche de son point critique, Dortmund est cinquième; quatre points derrière l’Eintracht Francfort avec cinq tours à faire – et une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 cet été à gagner, Bellingham a toute la motivation dont il a besoin pour terminer la saison aussi fort que possible.

L’adolescent est toujours humble. Il a accordé une interview à quelques équipes de télévision en place sur le terrain de l’Etihad et a déclaré avec un sourire: « Ils voulaient probablement tous parler à Erling et pas à moi! »

Il avait peut-être raison, mais il sera bientôt l’attraction vedette. Dans son plan de carrière, Dortmund est actuellement le club idéal pour poursuivre son développement et son apprentissage, mais, tout comme ses coéquipiers, il devra bientôt franchir le pas pour devenir l’un des meilleurs au monde.