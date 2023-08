Bellingham marque le quatrième but en trois matchs pour battre le Real Madrid face au Celta

Jude Bellingham a récidivé en marquant un quatrième but en trois matchs pour mener le Real Madrid à une victoire 1-0 chez le Celta Vigo vendredi et enchaîner trois victoires en autant de matchs dans le championnat espagnol.

La meilleure recrue madrilène de l’intersaison a marqué un but lors de la victoire 2-0 de l’équipe contre l’Athletic Bilbao lors de son premier match et deux fois lors de la victoire 3-1 à Almeria le week-end dernier.

Le milieu de terrain anglais a rejoint Madrid cet été pour un montant de 142 millions de dollars en provenance du Borussia Dortmund et s’avère qu’il en vaut le prix.

À Vigo, Bellingham s’est glissé dans la surface et était en mesure de marquer de la tête le vainqueur à la 81e minute et d’arracher une victoire contre une équipe du Celta qui avait gaspillé ses chances de marquer.

Bellingham a été servi par Joselu Mato, qui a remplacé Vinícius Júnior à la 16e minute, après que l’attaquant brésilien se soit apparemment blessé à la jambe.

L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a déclaré que Vinícius subirait des tests pour déterminer l’étendue de la blessure.

Le gardien du Celta, Ivan Villar, a sauvé le penalty de Rodrygo à la 68e après que le gardien ait commis une faute sur l’attaquant dans la surface après avoir été joué par une passe de Bellingham.

Iago Aspas a failli marquer deux minutes plus tard pour les hôtes, avant de rater son tir.

Le joueur américain du Celta, Luca de la Torre, a été remplacé tardivement, après avoir été soigné par les médecins de l’équipe sur le terrain. Il est parti par ses propres moyens.

Le gardien nouvellement recruté Kepa Arrizabalaga a débuté pour Madrid, tandis qu’Andriy Lunin retournait sur le banc. Kepa est arrivé pour compenser l’absence du titulaire régulier blessé Thibaut Courtois.

Le Celta est resté sans victoire en trois matches depuis que Rafa Benítez a pris ses fonctions d’entraîneur cet été.

De plus, la Real Sociedad a fait match nul 0-0 contre Las Palmas.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Liga Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.