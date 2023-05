Bellingham ? Kane ? Arsenal doit faire une grosse déclaration de transfert

Arsenal sait tout sur Robin van Persie. Après huit ans au club, l’avant-centre de 29 ans a quitté les Emirats pour signer à Manchester United à l’été 2012 et a fourni la pièce manquante du dernier puzzle de Sir Alex Ferguson à Old Trafford.

Ayant raté de peu le trophée de Premier League à la fin de la saison 2011-12 (à la différence de buts avec Manchester City), United savait qu’il devait faire une grosse signature cet été-là pour se donner un espoir de détrôner City. Mais Van Persie, qui avait terminé meilleur buteur de la Premier League avec 30 buts, semblait une cible impossible. Il a joué pour l’un de leurs plus grands rivaux et une équipe avec ses propres aspirations au titre.

Malgré les obstacles sur leur chemin, y compris les tentatives de City de signer l’attaquant des Pays-Bas, United a conclu un accord de 24 millions de livres sterling, aidé par le joueur qui entre dans la dernière année de son contrat. Le reste appartient à l’histoire. United a remporté la ligue par 11 points en 2012-13, en grande partie grâce à Van Persie en tête du classement des buteurs de Premier League avec 26 buts. La décision estivale audacieuse de Ferguson a été récompensée par le 20e – et à ce jour, le dernier – titre de champion du club.

Onze ans plus tard et la simple mention de Van Persie, c’est comme gratter une plaie ouverte pour toute personne liée à Arsenal. Mais alors que les Gunners réfléchissent à leur incapacité à traduire une position gagnante en succès au titre cette saison, l’histoire du coup de force de United pour Van Persie mérite d’être rappelée.

Arsenal doit maintenant faire ce que United a fait en livrant une déclaration d’intention avec une grosse signature qui pourrait faire la différence pour l’équipe de Mikel Arteta la saison prochaine.

Alors que Man City, dominant Pep Guardiola, remporte son cinquième titre en six ans, les Gunners ont peut-être déjà gâché leurs meilleures chances de remporter la Premier League de sitôt. Ils avaient huit points d’avance sur City le 1er avril et, bien qu’ils aient joué un match de plus, ils avaient toujours une avance considérable. Oui, City a été brutalement constant pour remporter 12 matchs de championnat consécutifs, mais Arsenal avait une main sur le trophée et lui a permis de glisser lors d’une série de deux victoires en huit matchs.

Ainsi, alors que le classement final peut voir Arsenal suivre City avec une marge de points à deux chiffres, la vérité est qu’il a été beaucoup plus proche que cela. Arsenal peut à nouveau défier la saison prochaine, mais son recrutement estival sera crucial.

Jude Bellingham et Harry Kane sont les types de joueurs vedettes qu’Arsenal doit cibler. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

Arteta a récemment déclaré qu’Arsenal devait « absolument clouer » son activité de transfert, mais si des cibles telles que Declan Rice de West Ham United et Mason Mount de Chelsea rendront sans aucun doute l’équipe meilleure, cela ne changerait pas la donne non plus. Ni l’un ni l’autre n’aurait l’impact que Van Persie a eu sur United.

Une cible évidente pour les Gunners est Harry Kane de Tottenham Hotspur, mais ce sera probablement un non-partant en raison de la rivalité intense entre les deux clubs londoniens. Le transfert gratuit de Sol Campbell des Spurs à Arsenal en 2001 reste l’un des plus controversés de l’histoire de la Premier League, et l’ancien défenseur anglais continue d’être traité avec une hostilité intense par les supporters des Spurs. Il est impossible d’imaginer la légende du club Kane faire la même chose lorsque son contrat expire en 2024 et que Man United est intéressé, mais avec le football de la Ligue des champions et la promesse d’un défi pour le titre, Arsenal devrait au moins être assez audacieux pour essayer.

Avec tous leurs avantages intégrés – le football de la Ligue des champions, une jeune équipe en plein essor, l’attrait de jouer pour le plus grand club de Londres – Arsenal devrait également être à la recherche de Jude Bellingham, 19 ans, du Borussia Dortmund. . Des sources ont déclaré à ESPN que la star anglaise était en pourparlers avec Man City et le Real Madrid. Mais si West Ham prévoit de tenir pour des frais de transfert supérieurs à 100 millions de livres sterling d’Arsenal pour Rice, 20 à 30 millions de livres supplémentaires pour décrocher un talent générationnel comme Bellingham seraient sûrement de meilleures affaires?

Peut-être qu’Arsenal ne croit pas pouvoir concourir pour des joueurs du calibre de Kane ou Bellingham, alors ils se contentent d’objectifs de deuxième niveau. Peut-être qu’ils se contentent de décrocher de bons joueurs, mais pas le genre de signatures au box-office qui pourraient envoyer le moral et la conviction à travers le toit.

Arsenal a été lié à un transfert de 100 millions de livres sterling pour Declan Rice de West Ham. Photo de Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

En tant que manager, Arteta croit fermement à faire des déclarations avec des stratagèmes psychologiques inhabituels, tels que l’utilisation d’ampoules comme outils de motivation, le nom d’un chien d’entraînement « Win », l’entraînement des joueurs aux hymnes de leurs rivaux ou leur parler de l’importance de les racines des arbres. Mais ce genre de trucs ne peut que vous mener jusqu’ici.

De grandes déclarations, telles que battre des rivaux à des signatures majeures, sont ce qui fera vraiment une différence dans la conviction de son équipe et des supporters du club. Arteta doit maintenant défier ses patrons pour se montrer à la hauteur.

Lorsque Newcastle United a raté de peu le titre contre Manchester United en 1996, ils ont battu le record du monde de transfert pour signer Alan Shearer de Blackburn Rovers pour 15 millions de livres sterling. Cela n’a pas donné le titre à St James ‘Park, mais cela a au moins montré que Newcastle était sérieux.

C’est ce qu’Arsenal doit faire maintenant. Ils doivent utiliser le défi du titre de cette saison comme plate-forme pour atteindre le niveau suivant. Ils doivent évoquer leur propre signature Van Persie et montrer à leurs rivaux qu’ils sont prêts à aller jusqu’au bout la saison prochaine.