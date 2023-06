Bellingham : J’aimerais jouer avec Mbappé au Real Madrid

La nouvelle signature du Real Madrid, Jude Bellingham, a déclaré qu’il aimerait voir Kylian Mbappé rejoignez-le lors de sa présentation d’ouverture au club jeudi.

Le milieu de terrain, 19 ans, a signé un contrat de six ans au Bernabeu et portera le maillot n°5 – précédemment porté par son idole, Zinedine Zidane – pour Madrid la saison prochaine.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lors d’un événement au complexe d’entraînement du club du Real Madrid City, le président Florentino Perez a qualifié Bellingham de « l’un des meilleurs joueurs du monde » alors que l’ancien joueur de Birmingham City et du Borussia Dortmund posait pour des photos, avant de répondre aux questions des médias.

« Je ne peux pas vraiment commenter, je ne connais pas sa situation », a déclaré Bellingham interrogé sur les liens de Madrid avec Mbappe. « Si quoi que ce soit, toute ma saga m’a appris que tout ce que vous voyez n’est pas vrai.

« C’est un grand joueur, quoi qu’il choisisse de faire, tout le meilleur pour lui. Est-ce que j’aimerais jouer avec un joueur comme Kylian Mbappe ? Qui ne le ferait pas ? »

Jude Bellingham a été présenté pour la première fois en tant que joueur du Real Madrid jeudi. Photo par Oscar J. Barroso / AFP7 via Getty Images

Madrid a confirmé l’accord pour signer le milieu de terrain anglais – qui, selon Dortmund, vaut 103 millions d’euros (111 millions de dollars), avec un autre possible 30 millions d’euros (32 millions de dollars) dus en variables – mercredi.

« La raison pour laquelle j’ai dit que c’était le jour le plus fier de ma vie, c’est parce que c’est le plus grand club de football de l’histoire du football », a déclaré Bellingham. « Peu de joueurs ont l’opportunité de jouer dans un club aussi brillant et historique. Je suis vraiment reconnaissant. »

Madrid a battu l’intérêt des géants de la Premier League Manchester City et Liverpool pour débarquer Bellingham.

« L’argent n’est pas une chose pour moi », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas du tout à l’argent quand je prends ce genre de décisions. J’ai parlé avec des gens quand j’ai reçu la permission du Borussia Dortmund, j’ai parlé à [Madrid chief scout] juin [Calafat] et [managing director] José Angel [Sanchez] et j’ai adoré la sensation que j’ai eue… Ce n’était pas le cas que les autres équipes étaient mauvaises, c’est juste que pour moi, Madrid est la meilleure. »

DATES DE DÉBUT 2023-24 Bouclier communautaire FA 6 août La Premier League commence 12 août La Liga commence 12 août La Ligue 1 commence 12 août Super Coupe de l’UEFA 16 août La Bundesliga commence 18 août La Serie A commence 19 août Tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 31 août La fenêtre de transfert se ferme 1er septembre La phase de groupes de l’UCL commence 19 septembre

Bellingham a ajouté: « J’avais toujours été au courant de l’intérêt de l’Angleterre, donc c’était assez normal. Mais c’était un peu une surprise quand mon père m’a fait asseoir et m’a dit que vous aviez de l’intérêt du Real Madrid, 12 ou 15 il y a des mois.

« C’était la chair de poule, mon cœur était sur le point de s’arrêter. C’est quelque chose auquel on ne s’attend pas en grandissant, en jouant pour une équipe comme celle-ci. »

Madrid a ajouté Bellingham, arrière gauche François Garcia et meneur de jeu Brahim Díaz à leur équipe pour 2023-24, alors qu’ils cherchent à reconquérir le titre de LaLiga de Barcelone et à défier à nouveau la Ligue des champions.

Madrid vise également un avant-centre après le départ de Karim Benzema pour rejoindre Al Ittihad en Arabie saoudite, et ainsi que Mbappe, ils ont été liés au coéquipier anglais de Bellingham, Harry Kane.

« En ce qui concerne les rumeurs sur Harry Kane, je ne peux pas commenter cela », a déclaré Bellingham. « C’est un joueur de classe mondiale, c’est mon capitaine, je l’aime en tant que joueur et en tant que personne. Quoi qu’il arrive, il arrive. »

Bellingham est le sixième joueur anglais à signer pour Madrid, après Laurie Cunningham, Steve McManaman, David Beckham, Michael Owen et Jonathan Woodgate.

Il a dit qu’il avait choisi le numéro 5 – plutôt que son habituel 22 – en raison de son association avec Zidane.

« J’ai dit dans de nombreuses interviews à quel point j’admire Zinedine Zidane », a déclaré Bellingham. « Je n’essaie pas d’être comme lui, j’essaie juste d’être Jude, mais c’est définitivement un hommage à son talent. »

Bellingham a qualifié le manager Carlo Ancelotti « d’entraîneur incroyable » et a déclaré qu’il avait hâte d’apprendre des vétérans du milieu de terrain Luka Modric et Toni Kroos.

« Les choses que je gagnerai, en particulier des deux gars plus âgés Modric et Kroos, seront incroyables », a-t-il déclaré. « Leur connaissance du jeu, leur façon de jouer, leur expérience seront si formidables pour moi. Je serai comme une éponge autour d’eux, essayant de voler tout ce qu’ils ont. Ils seront probablement en colère contre moi après le la première semaine environ. »