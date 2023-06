Bellingham et Rashford emmènent le style football à la Fashion Week de Paris

Marcus Rashford, Jude Bellingham et Jaylen Brown ont obtenu des sièges au premier rang pour le lancement de la première collection de Pharrell William en tant que nouveau directeur créatif de la mode masculine chez Louis Vuitton. Pierre Mouton/Getty Images pour Louis Vuitton

Jude Bellingham n’a terminé son transfert au Real Madrid qu’il y a une semaine, mais il n’a pas perdu de temps pour tirer le meilleur parti de son nouveau statut de superstar en prenant place au premier rang près du podium de la Fashion Week de Paris.

Bellingham a été relevé de ses fonctions internationales pour les récents internationaux anglais afin d’assister à son dévoilement au Bernabeu jeudi dernier après son transfert du Borussia Dortmund dans le cadre d’un accord pouvant valoir jusqu’à 134 millions d’euros.

Son coéquipier anglais, Marcus Rashford, n’a pas eu cette chance. Mais, après des victoires lors des éliminatoires de l’Euro 2024 contre Malte et la Macédoine du Nord, la longue saison 2022-23 de l’attaquant de Manchester United était enfin (heureusement) terminée, et il était libre de rejoindre Bellingham parmi la crème du monde de la mode et des célébrités. .

Vêtus de la plus haute couture de la plus haute qualité, Rashford et Bellingham ont certainement regardé le rôle alors qu’ils se pavanaient dans la capitale française mardi. Le duo a assisté au défilé Louis Vuitton homme printemps/été 2024, où ils étaient assis à côté du tireur des Boston Celtics Jaylen Brown.

Rashford portait une veste d’entraîneur Louis Vuitton vert immaculé sur un t-shirt blanc brodé de perles avec un pantalon de jogging noir, une paire de lunettes de soleil Clash Square et un collier LV Chain Links, un look qui coûterait environ 6 400 $ hors du rack.

Cependant, sa tenue vestimentaire était positivement sous-estimée par rapport à la tenue choisie par Bellingham. Le jeune homme de 19 ans a tout mis en œuvre avec un costume de pyjama composé d’une veste floquée, d’un pantalon monogrammé assorti et de mocassins baroques lourds, habilement accessoirisé avec des lunettes de soleil LV 1.1 Millionaires Infinity Dots et un bandana monochrome noué autour du cou.

Cet ajustement vous coûterait environ 7 300 $, bien qu’il y ait une économie à faire par le fait que l’ensemble de Bellingham n’inclut pas de chemise sous la veste.

Le duo a été rejoint par le frère de Bellingham, Jobe, âgé de 17 ans, qui a récemment signé pour Sunderland la même semaine que son frère aîné a déménagé au Real Madrid, et est venu vêtu d’une tenue tout aussi accrocheuse.

Les frères Bellingham. étaient se détendre en vacances ensemble dans le sud de la France plus tôt cette semaine, avant de se rendre à Paris pour assister au lancement de la première collection de Pharrell William en tant que nouveau directeur créatif de la mode masculine chez Louis Vuitton.

Ils ont pris place pour le show au premier rang, aux côtés des stars régulièrement vues à côté du podium comme Beyonce, Jay-Z et Kim Kardashian.

Le défilé s’est déroulé devant un public mondial sur le pont du Pont Neuf alors que les mannequins défilaient une variété de vêtements de rue haut de gamme, des survêtements à clous de perles et des vestes en fourrure surdimensionnées le long de la piste peinte en or.

Après 11 mois de travail, les Bellingham et Rashford ont certainement mérité leur pause du monde du football.