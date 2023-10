Bellingham « est né pour jouer pour le Real Madrid » – Vinicius Jr.

Vinícius Júnior a qualifié Jude Bellingham d' »incroyable » et a déclaré que le milieu de terrain « était né pour jouer pour le Real Madrid » après que l’international anglais ait marqué deux fois lors de la victoire 4-0 du club en Liga contre Osasuna samedi.

Bellingham a ouvert le score à la neuvième minute au Bernabeu, avant d’en ajouter un deuxième au début de la seconde période pour porter le score à 10 buts en 10 apparitions pour le Real Madrid jusqu’à présent.

Vinícius a ajouté un troisième but et Joselu un quatrième, permettant à Madrid de revenir en tête du classement de la Liga.

« [Bellingham] est né pour jouer au Real Madrid, pour marquer une époque dans le plus grand club du monde », a déclaré Vinícius à Real Madrid TV. « Espérons [our connection] dure de nombreuses années, que nous jouons ici ensemble pendant longtemps.

« Je suis ravi de jouer avec Jude, l’un des meilleurs joueurs du moment, à son âge. Nous sommes tous heureux et les fans apprécient ça. »

Vinícius Júnior et Jude Bellingham ont réussi 10 buts et trois passes décisives en 14 matches combinés de Liga cette saison. Denis Doyle/Getty Images

Les 10 buts de Bellingham en 10 matchs équivalent au départ de Cristiano Ronaldo – qui deviendra le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid – à son arrivée au club.

« Bellingham nous offre beaucoup de possibilités dès le début », a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Il est impliqué dans le jeu et ne pas avoir de poste fixe lui donne un avantage. C’est un début de saison surprenant. Personne ne s’attendait à ce niveau en termes de buts. »

Le Real Madrid a désormais rebondi après sa défaite 3-1 contre l’Atletico Madrid lors du derby du 24 septembre, avec trois victoires consécutives en Liga.

« [Bellingham] « Il joue à l’extérieur, à l’intérieur, il descend profondément, il est très dynamique », a ajouté Ancelotti. « Nous avons la chance d’avoir recruté un joueur spectaculaire. Qu’il soit le meilleur [in the world] ou pas n’a pas d’importance. Nous l’avons signé et nous en sommes heureux. »

Ancelotti a rejeté la question de savoir si la star anglaise ressentirait une pression pour maintenir ce volume de buts.

« [Bellingham] « Il est très calme, il comprend le moment », a déclaré Ancelotti. « Il est conscient qu’il n’est pas un avant-centre, c’est un milieu offensif, ce n’est pas sa responsabilité de marquer des buts. Le moment venu, il apportera sa contribution à l’équipe d’une autre manière. »