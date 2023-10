Bellingham du Real Madrid qualifie Vinicius de « meilleur du monde »

Jude Bellingham a salué son partenariat avec Vinícius Júnior – le qualifiant de « meilleur au monde » – après que les deux hommes aient été tous deux inscrits sur la feuille de match lors de la victoire 3-2 du Real Madrid en Ligue des Champions à Naples mardi.

L’international anglais a fourni l’aide à Vinicius pour égaliser après que Leo Ostigard ait donné l’avantage aux hôtes au stade Diego Armando Maradona, et Bellingham a donné l’avantage à Madrid 2-1 avec un effort solo spectaculaire avant la mi-temps.

Piotr Zielinski a porté le score à 2-2 sur penalty avant que le tir de Federico Valverde ne rebondisse sur le gardien Alex Meret dans le filet pour donner les trois points à Madrid, les laissant en tête du groupe C.

« Il est probablement le meilleur au monde pour moi », a déclaré Bellingham à Movistar, interrogé sur son partenariat en développement avec Vinicius. « C’est l’un des joueurs les plus talentueux avec qui j’ai jamais joué. »

Bellingham a désormais marqué huit buts lors de ses neuf premiers matchs avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues.

« Je crois en moi, mais je ne savais pas que ce serait aussi bien », a-t-il déclaré. « Je le dois au staff et à mes coéquipiers. »

Les joueurs du Real Madrid célèbrent après avoir marqué un but contre Naples en Ligue des Champions. Getty Images

Le but de Bellingham – qui a vu le milieu de terrain récupérer le ballon juste à l’intérieur de la moitié de terrain adverse avant de se lancer dans une course solo folle – a établi des comparaisons avec le grand Maradona de Naples et d’Argentine.

« C’est un peu trop ! » » dit Bellingham. « C’était un bel objectif. D’après ce que j’ai vu sur YouTube et dans les documentaires, sa qualité était un peu supérieure à la mienne, voire bien plus. J’essaie juste de contribuer à la manière de Jude. »

« Ce qui est surprenant, c’est qu’il n’a que 20 ans », a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti, interrogé sur Bellingham. « On dirait qu’il a 30 ans avec son caractère, sa personnalité. Il est toujours concentré, il sait ce qu’il a à faire. C’est étrange pour un joueur qui n’a que 20 ans. Et puis la qualité qu’il a, la force physique.

« C’est évidemment un peu surprenant, ça surprend tout le monde. »

Bellingham et Vinicius n’ont pu jouer ensemble que cinq matchs jusqu’à présent, après que le Brésilien ait raté un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers avant de revenir la semaine dernière.

« Nous demandons à Vinicius de trouver la position où il se sent le mieux, à l’extérieur ou à l’intérieur, et Bellingham s’adapte », a déclaré Ancelotti. « Je pense qu’ils se combinent bien, ils ont beaucoup de créativité. Quand nous les avons tous les deux ensemble à gauche, nous sommes dangereux. »