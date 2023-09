Bellingham du Real Madrid: la réaction du Bernabeu est la plus forte que j’ai entendue

Jude Bellingham a déclaré que la réaction du public à son but à la 95e minute lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre Getafe samedi était « le moment le plus bruyant que j’ai entendu dans un stade ».

Borja Mayoral a donné l’avantage à Getafe à la 11e minute au Santiago Bernabeu avant que Joselu n’égalise après la mi-temps et que Bellingham, 20 ans, marque un but vainqueur spectaculaire, son cinquième but en quatre apparitions.

Ce résultat signifie que Madrid a pris le maximum de points cette saison et est en tête du classement de la Liga avec 12 points.

« C’est le moment le plus bruyant que j’ai entendu dans un stade », a déclaré Bellingham à Real Madrid TV. « Je n’arrive pas à y croire pour être honnête. Quand [the crowd] chantaient « Hey Jude » à la fin, j’ai eu la chair de poule. Je voulais juste me retourner, rester immobile et l’écouter.

« Mes jambes tremblaient », a déclaré Bellingham. « Je sais que j’ai été recruté pour ce genre de moments. C’est le genre de moments que je sais que je peux offrir à cette équipe. Je veux continuer à le faire et continuer à m’assurer que les fans rentrent chez eux heureux. »

Jude Bellingham a poursuivi son début sensationnel dans sa carrière au Real Madrid avec un autre but contre Getafe. Agence Stringer/Anadolu via Getty Images

Madrid a payé 103 millions d’euros (111,2 millions de dollars) pour recruter le milieu de terrain anglais Bellingham du Borussia Dortmund cet été.

Il a marqué lors de chacune de ses quatre apparitions en Liga jusqu’à présent : une victoire 2-0 à l’Athletic Club, une victoire 3-1 à Almeria, une victoire 1-0 au Celta Vigo et maintenant ses débuts à domicile contre Getafe.

« C’est un professionnel très sérieux », a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti interrogé sur l’adaptation de Bellingham. « Il ne peut en être autrement, le professionnalisme de cette équipe est très élevé. Il a beaucoup de modèles. Il s’est très bien adapté. »

Ancelotti a soutenu Bellingham pour continuer à marquer.

« Il peut arriver à 15 [goals] sans aucun problème », a déclaré Ancelotti. « Il l’a fait l’année dernière avec Dortmund. Il se démarque car il bouge très bien sans le ballon. C’est sa meilleure qualité. »

« C’est un joueur qui apprend très vite », a ajouté Ancelotti. « Vous n’êtes pas obligé de lui dire des choses plusieurs fois… Nous lui avons montré des vidéos de son passage à Dortmund, de choses que nous aimions.

« Ce qui a changé, c’est qu’il se déplace beaucoup plus sans le ballon dans la surface adverse. À Dortmund, il jouait entre les lignes. »

Les adversaires de Getafe ont signé un prêt de Mason Greenwood de Manchester United le jour de la date limite de transfert.

United a laissé partir l’attaquant après une enquête de six mois sur sa conduite, après l’abandon d’une affaire pénale concernant des allégations de tentative de viol et d’agression.

« [Greenwood’s] C’est une situation délicate », a déclaré l’entraîneur de Getafe, José Bordalas. « Tout le monde sait ce qui s’est passé et tout le monde sait comment cela s’est terminé, sans qu’un verdict de culpabilité ne soit prononcé… Nous connaissons tous le potentiel qu’il a. Il veut retrouver son statut professionnel et Getafe peut l’aider dans ce sens. »