Bellingham du Real Madrid : Je suis 10 fois meilleur qu’à Dortmund

Jude Bellingham a déclaré qu’il était déjà « 10 fois meilleur » qu’il ne l’était la saison dernière au Borussia Dortmund après avoir poursuivi son bon début de vie au Real Madrid avec deux buts et une passe décisive lors de leur victoire 3-1 en Liga à Almeria samedi.

Bellingham s’est rapidement adapté à la vie à Madrid depuis son transfert de 103 millions d’euros (112,2 millions de dollars) du club de Bundesliga, marquant lors de leur victoire 2-0 à l’Athletic Club le week-end dernier avant le doublé de samedi au Power Horse Stadium.

« Je pense que je suis 10 fois meilleur en tant que joueur que la saison dernière », a déclaré Bellingham à Real Madrid TV. « J’apprends de ces joueurs. Le niveau ici est si élevé, je suis comme une éponge qui absorbe tout. »

Sergio Arribas a donné l’avantage à Almeria dès le début avant que Bellingham n’égalise à bout portant à la 19e minute, puis a mis Madrid devant avec une tête après une heure, avant de préparer Vinícius Júnior pour un tiers tardif.

« J’ai vu [Real Madrid comebacks] beaucoup de fois à la télévision quand j’étais enfant », a ajouté Bellingham. « Je me souviens avoir pensé » ils ne pourront pas le faire « et à la fin ils l’ont fait. Maintenant je suis là et je le vois. Je n’ai jamais pensé que nous allions perdre, j’ai regardé les visages des joueurs et il n’y a pas eu de panique. »

Le partenariat entre Vinícius Júnior et Jude Bellingham a montré de nombreux signes prometteurs lors de la victoire du Real Madrid sur Almeria. JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images

Après avoir marqué son premier but de la saison, Vinícius a déclaré qu’il espère que son partenariat avec Bellingham pourra égaler celui qu’il a partagé avec l’ancien coéquipier Karim Benzema.

Le vainqueur du Ballon d’Or, Benzema, a formé un duo de frappes mortelles avec Vinicius – marquant un total de 73 buts en championnat au cours des deux dernières saisons – avant de partir pour Al Ittihad cet été.

« Nous devons continuer comme ça », a déclaré Vinicius à Real Madrid TV. « Jude marque toujours des buts. Avec moi et toute l’équipe aidant, nous aurons beaucoup de succès cette saison… J’espère que ce sera comme ma connexion avec Karim, qui [gave us] beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives, et un bon football. »

L’entraîneur Carlo Ancelotti a également salué l’impact de la star anglaise.

« Il s’agit de la maturité du joueur et de sa personnalité », a déclaré Ancelotti. « Il était en Allemagne depuis trois ans. Ce sont les raisons pour lesquelles il s’adapte si bien à la Liga et à notre style de jeu. Il se débrouille bien. »

Le but marqué de Bellingham a contribué à dissiper les doutes quant à savoir si l’équipe de Madrid contient suffisamment de puissance de feu offensive après le départ de Benzema.

Le club a fait venir Joselu de l’Espanyol, mais l’international espagnol est le seul avant-centre senior de l’équipe première.

Ancelotti a réagi en changeant sa formation, passant du 4-3-3 habituel de Madrid à un 4-4-2 avec un losange au milieu de terrain et Bellingham jouant derrière Vinicius et Rodrygo Goes.

« Tout de suite, [I have] Non [doubts about the formation] », a déclaré Ancelotti. « Nous avons joué avec deux lignes de quatre et nous nous sommes sentis à l’aise. En défense, cela ne permet pas de contrôler les ailes, mais cela nous donne de la variété en attaque. »