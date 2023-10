Jude Bellingham s’est dit “excité” mais pas nerveux à l’idée de jouer son premier match Le classique — un match qu’il adorait regarder quand il était enfant — pour le Real Madrid contre Barcelone en La Ligue Samedi (10 h HE, diffusez en direct sur ESPN+).

Bellingham, 20 ans, a confirmé qu’il était en forme et disponible après avoir été remplacé en raison d’un inconfort ressenti lors du 2-1 de Madrid. Ligue des champions gagner à Braga mardi.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Ultime Classique aperçu : prédictions, acteurs clés et guide des formulaires

L’international anglais a marqué huit buts en neuf matches de Liga jusqu’à présent – ​​ainsi que trois en Ligue des Champions – pour propulser Madrid en tête du classement, avec un point d’avance sur le Barça avant le match de samedi au stade olympique.

“Je suis vraiment excité”, a déclaré Bellingham RTVEniant qu’il ressente de la nervosité avant le match.

“Non, pas vraiment. J’ai joué beaucoup de matchs sous haute pression. Peut-être pas un de cette ampleur. J’ai hâte de voir quelle sera l’ambiance… Si vous n’arrivez pas à vous motiver pour un un match comme celui-ci, où préféreriez-vous être en tant que joueur de football ? »

Jude Bellingham était de nouveau sur la feuille de match lors de la victoire 2-1 de Madrid contre Braga en Ligue des champions mardi. Getty

Le milieu de terrain a été retiré à la 89e minute de la victoire madrilène à Braga, faisant craindre que son Classique la participation pourrait être mise en doute.

“Je suis prêt”, a déclaré Bellingham. “J’ai eu un petit ajustement lors du dernier match de Ligue des Champions mais je me sens bien et j’espère que je serai là et j’espère que nous obtiendrons un bon résultat… J’avais juste un peu de fatigue, j’ai joué déjà beaucoup de matchs cette saison.”

Madrid n’a perdu qu’une seule fois en Liga cette saison, une défaite 3-1 en derby contre l’Atletico Madrid le 24 septembre, tandis que Barcelone est invaincu avant le match.

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernández, se méfie de la menace que Bellingham et Madrid représenteront à ses côtés samedi.

– Né pour jouer pour Madrid, Bellingham peut conquérir Le classique

“Madrid a changé par rapport à la saison dernière, ils ont un système différent depuis l’arrivée de Bellingham, qui joue avec beaucoup de liberté”, a-t-il déclaré.

“Ils ont deux attaquants Vinicius [Júnior] et Rodrygo qui ont aussi plus de liberté. Ils sont doués pour perdre leurs repères. Nous devons être conscients de cela. Bellingham et [Federico] Valverde avancez… Madrid est une grande équipe. Ils ont beaucoup d’atouts que nous devrons essayer de minimiser.”

Bellingham – qui a rejoint Madrid cet été pour un montant initial de 103 millions d’euros (108,58 millions de dollars), snobant l’intérêt de Manchester City – a déclaré qu’il avait l’habitude de suivre Classiques grandir.

“J’adorais vraiment les jeux quand j’étais enfant et j’y étais toujours à l’écoute”, a-t-il déclaré.

“Peu importe l’heure, même quand ma mère me disait d’aller me coucher, je restais toujours debout jusqu’à la dernière minute de chaque Classique… Je me souviens des célébrations et des trucs comme ça, je me souviens [Cristiano] Ronaldo au Camp Nou [with his] ‘calme’ [celebration after scoring in April 2012].

“Cela vous reste en tête, les moments emblématiques, les bons, les mauvais, parfois aussi les mauvais côtés, vous vous souvenez toujours de tout. Il y a eu tellement de jeux classiques, tellement de moments magiques.”