Bellingham a dit à Greenwood de jouer en Liga – manager de Getafe

Jude Bellingham a recommandé à Mason Greenwood de jouer en Liga, a déclaré l’entraîneur-chef de Getafe, Jose Bordalas.

Le mois dernier, Manchester United et Greenwood ont convenu d’un commun accord qu’il quitterait le club après une enquête de six mois sur des allégations de tentative de viol et d’agression. L’affaire pénale contre Greenwood a été abandonnée en février.

Greenwood a rejoint Getafe, basé à Madrid, grâce à un prêt d’une saison de United le 1er septembre, rejoignant Bellingham dans la capitale espagnole après que le milieu de terrain ait quitté le Borussia Dortmund pour le Real Madrid plus tôt cet été.

« Greenwood a une amitié avec Bellingham et il lui a recommandé de venir jouer dans le championnat espagnol », a déclaré l’entraîneur de Getafe, José Bordalas.

ESPN a contacté les représentants de Bellingham pour commentaires.

Greenwood, qui a marqué 35 buts en 129 matches avec United, n’a plus disputé de match de compétition depuis janvier 2022 et avant de rejoindre Getafe, il s’est entraîné seul pour préparer son retour au football.

Le joueur de 21 ans est sous contrat avec United jusqu’en juin 2025 mais ne devrait pas revenir à Old Trafford l’été prochain.

« C’est un joueur fantastique », a déclaré Bordalas à propos de Greenwood. « Nous devons être patients et calmes. Ses coéquipiers et le staff l’aident. Il s’adapte de façon sensationnelle et j’espère qu’il pourra nous aider. »

Getafe a remporté l’un de ses quatre matches de championnat et accueille Osasuna dimanche.