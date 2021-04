DENVER: Un après-midi, Cody Bellinger a eu un circuit annulé en raison d’une erreur de base, les Rockies du Colorado ont joué beaucoup de petites balles pour battre le champion en titre de la Série mondiale Los Angeles Dodgers 8-5 jeudi lors de leur match d’ouverture de la saison.

Les Rockies ont marqué des points grâce à un jeu de compression, deux lancers sauvages, un groundout, une erreur et trois simples RBI.

Le Colorado a commencé du bon pied contre Clayton Kershaw et l’éternel champion de l’Ouest de la NL, Dodgers, qui détenait un record de 22-7 sur les Rocheuses au cours des deux dernières saisons.

Le relève Chi Chi Gonzalez a remporté la victoire en accordant trois points en deux manches. Daniel Bard a lancé un neuvième fragile mais a obligé Mookie Betts à s’aligner avec les bases chargées pour récupérer l’arrêt puisque 20570 fans ont été autorisés à entrer dans Coors Field.

C’était la première fois que le Colorado ouvrait à Denver depuis 2011.

Ce fut une journée difficile pour les Dodgers sur les sentiers de base.

Bellinger a frappé un circuit et a été appelé avant qu’il ne puisse terminer son trot.

Bellinger a aligné ce qui semblait être un circuit de deux points au centre gauche en troisième manche. La balle a frappé le gant du voltigeur Raimel Tapia et a bondi par-dessus la clôture. Justin Turner était au premier but à l’époque et, croyant que le ballon avait été attrapé, s’est replié dans le sac. Bellinger a dépassé Turner dans la confusion et les arbitres ont exclu Bellinger.

Officiellement, Bellinger a été crédité d’un single et d’un RBI, mais pas de home run. Le joueur de deuxième but des Rocheuses, Chris Owings, a décroché le retrait sur le jeu fou pour être le défenseur le plus proche.

Ce fut un rare début de saison difficile pour Kershaw (0-1), qui a accordé 10 coups sûrs et six points, cinq mérités, en 5 2/3 de manches tremblantes. Lors de ses huit départs précédents de la journée d’ouverture, la MPM de 1,05 de Kershaw était la plus basse de tous les lanceurs (minimum 40 manches) depuis 1913, éclipsant les marques de Bob Feller (1,21) et Jim Palmer (1,40). Le neuvième départ de la journée d’ouverture de Kershaw a envoyé son ERA à 1,73.

Le releveur des Dodgers Jimmy Nelson a accordé deux points au septième grâce à des terrains sauvages pour porter le score à 8-4.

Le partant des Rocheuses, Germn Mrquez, a donné six coups sûrs, en a fait six et a accordé une manche en quatre manches.

SALLE DES FORMATEURS

Dodgers: C Austin Barnes est parti à la septième manche après avoir semblé se blesser à la main sur un jeu serré au marbre après un lancer sauvage.

Rocheuses: LHP Kyle Freeland (épaule gauche tendue) et INF Brendan Rodgers (ischio-jambier droit tendu) ont été placés sur la liste des blessés de 10 jours.

NOUVELLE SAISON, MÊME OBJECTIF

Entrer dans la saison en tant que champions en titre ne se sent pas différent de Turner.

C’est la même excitation, le même buzz, la même opportunité devant nous, a-t-il déclaré.

TOUS DANS LA FAMILLE

Parfois, l’arrêt-court Trevor Story jettera un coup d’œil au troisième but et jurerait que Nolan Arenado est toujours là. Josh Fuentes a une ressemblance avec Arenado et se trouve être le cousin d’Arenado.

Fuentes a pris la troisième place pour Arenado, qui a remporté huit fois le Gold Glove pour les Rocheuses avant d’être distribué à Saint-Louis pendant l’intersaison.

Je lui dis toujours que je dois prendre une double prise pour déchiffrer lui et Nolan parfois, a déclaré Story.

SUIVANT

Le vainqueur en titre de NL Cy Young, Trevor Bauer, fera ses débuts avec les Dodgers contre le Colorado vendredi. Bauer avait une fiche de 5-4 avec une MPM de 1,73 la saison dernière pour Cincinnati. Le droitier des Rocheuses, Antonio Senzatela, avait une fiche de 5-3 avec une MPM de 3,44 en 2020.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports