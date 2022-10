Belles planches alimentaires – Kelowna Capital News

– Mots et recettes Ellie Short Photography Don Denton

Elle arpente sa palette : teintes de blancs crémeux, de rouges atténués, de bruns terreux. Elle réfléchit sur sa toile, toile de fond vierge en attente de parure. Ses outils sont ses mains, un couteau, une cuillère. Elle est guidée par ses sens; la vue, l’odorat… le goût. Elle fait pensivement son premier coup de pinceau – un nid d’abeille au centre de l’acajou foncé. Une expérience artistique commence. Il se termine par un évier savonneux, des ventres pleins, des sourires satisfaits et des rires qui s’estompent en arrière-plan.

Pour tous ceux qui ont déjà apprécié un plateau de charcuterie soigneusement organisé, vous avez été le destinataire d’une entreprise sensorielle. Vous avez contemplé la beauté d’ingrédients simples soigneusement arrangés avec soin et précision. Vous avez créé vos propres créations avec chaque bouchée curieusement construite, en superposant les saveurs et les textures, en créant de nouvelles combinaisons passionnantes et en savourant les accords préférés. Vous vous êtes engagé dans l’analyse communautaire, la dissection culturelle en discutant des groupes d’ingrédients et des favoris avec vos collègues gastronomes. Visuellement, expérimentalement et littéralement, le plateau de charcuterie est souvent la pièce maîtresse, ainsi que le chef-d’œuvre de la soirée.

Cependant, être le créateur du chef-d’œuvre est une toute autre pratique qui ajoute une délicieuse couche d’expression créative et de plaisir imaginatif. Pour beaucoup cependant, conceptualiser un tableau peut sembler intimidant. Où commencer? Quoi obtenir? Quelle direction prendre ? Ce sont les questions courantes et les pensées naturellement nerveuses de tout nouvel artiste explorant un médium inexploré.

Nous avons tous vu des centaines de peintures, mais quel est le processus ? Quelles peintures choisir ? Quelle toile acheter ? Quelle méthode explorer ? Comme dans tout art, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire une planche de charcuterie. Cependant, si vous cherchez un peu d’inspiration pour commencer, ce qui suit peut vous offrir quelques directives lâches avec lesquelles jouer, en gardant à l’esprit qu’avec tout art, l’expression et l’interprétation sont subjectives et les possibilités infinies.

Ce dont vous aurez besoin

La toile: Bien que le plus traditionnellement et le plus souvent en bois, j’ai vu, organisé et apprécié de nombreux bons charcuteries sur des dalles de pierre, des plateaux en céramique et même une simple assiette à dîner.

Le nombre de personnes que vous nourrissez et les ingrédients que vous souhaitez présenter détermineront la taille et la forme dépendent souvent du thème que vous explorez. Par exemple, si vous recherchez une entrée somptueuse pour un festin de style fermier, essayez une planche longue et étroite, presque comme un chemin de table comestible.

La palette : Si vous êtes nouveau dans la création de charcuterie et que vous n’êtes pas très familier avec les variétés de fromages et de charcuterie, je vous suggère simplement d’explorer la gamme de textures. Je commence généralement par un fromage à pâte molle (brie, camembert, chèvre), j’ajoute un fromage moyen (gouda, compté, fontina) puis un fromage à pâte dure (cheddar vieilli, manchego), ainsi qu’un pâté ou une terrine, de la pancetta ou prosciutto et un salami de sorte comme génois, felino ou bresaola. Viennent ensuite les pâtes à tartiner complémentaires, qui peuvent inclure une moutarde acidulée ou en grains, une confiture confiturée et du miel.

Les bases de votre choix se prêtent également bien à la variété des textures ; du pain moelleux moelleux, des craquelins miteux aux noisettes ou des chips classiques offrent tous quelque chose de différent à chaque bouchée.

Dernier point, mais non le moindre, vous voudrez probablement explorer quelques garnitures savoureuses, telles que les accompagnements classiques de noix, d’olives, de cornichons et de raisins. J’encourage l’imagination ici, cependant, et je trouve souvent que mes planches les plus excitantes se déroulent lorsque j’inclus des amuse-gueules comme des champignons marinés, des poivrons marinés, des tomates séchées au soleil et des dattes à mâcher.

Les outils: Vos mains sont bien sûr vos meilleurs instruments pour l’assemblage, mais pour apprécier et profiter de votre création, vous et vos invités aurez besoin de quelques outils essentiels.

Bien qu’il soit sans doute impressionnant et certainement pratique d’acquérir des ustensiles particuliers pour des fromages spécifiques, vos invités seront probablement tout aussi satisfaits d’un petit couteau d’office pour couper leur camembert. Le plus important est d’en avoir assez (même si vous n’utilisez que des couteaux de table) et de vous assurer d’inclure des cuillères pour la tartinade. Il peut être douloureusement tourmentant pour les participants en train de baver de regarder la prime devant eux sans aucun moyen de mettre les marchandises sur un biscuit et dans leur bouche.

Vous aurez également besoin d’un petit bol pour les noyaux d’olives, les croûtes de fromage et tout ce que vos invités pourraient vouloir jeter pendant qu’ils dînent. Un moyen infaillible d’évoquer l’aversion du public est d’avoir des fosses crachées et des rejets à moitié grignotés maladroitement et de manière embarrassante dispersés dans le paysage comestible.

Comment le faire

Pensez au style : Minimaliste ? Pop Art? Résumé?

Bien qu’il puisse sembler idiot de nommer ces mouvements artistiques emblématiques dans une histoire sur la construction de planches comestibles, j’ai découvert que s’appuyer sur certains de ces concepts d’un point de vue purement superficiel peut me guider à travers un thème ou inspirer une certaine ambiance. J’adore avoir cet objectif singulier d’une viande époustouflante, d’un fromage aventureux, d’une confiture parfaite et d’une simple tranche de levain, pour ancrer une tartinade minimaliste.

J’adore aussi un grand, beau et audacieux gâchis, où chaque ingrédient se fond en quelque sorte dans un autre. Quel que soit le résultat escompté, commencez lentement, peut-être une catégorie à la fois, placée uniformément sur tout le tableau, et construisez à partir de là, sachant que vous pouvez réorganiser et rediriger à tout moment si votre humeur change et que vous vous sentez soudainement inspiré de le prendre. dans une direction différente.

Règle des tiers : Bien qu’il n’y ait absolument aucune règle pour faire un plateau de charcuterie, lors de la construction de spreads classiquement attrayants “Instagram-able” / “Pinterest-worthy” qui semblent trouver l’équilibre idéal entre abondant et débordant, mais qui sont pourtant bien rangés et de bon goût, je vais souvent optez pour trois variétés des composants principaux (fromage, viande et pâte à tartiner), en les disposant sur le plateau une catégorie à la fois, puis en remplissant les trous avec les accessoires de noix, olives, fruits, etc.

Que vous placiez ou non le pain ou les craquelins sur le plateau lui-même est (comme tout) une décision personnelle et peut dépendre de considérations diététiques telles que la sensibilité au gluten. Cependant, j’opte souvent pour une combinaison, incorporant des craquelins sur le plateau et du pain frais (avec peut-être un peu d’huile d’olive et de sel de mer pour tremper) sur le côté.

Les touches finales : Quels que soient les thèmes qui vous inspirent, les ingrédients avec lesquels vous travaillez ou les concepts que vous explorez, je trouve que certains détails semblent transformer une planche de base en un chef-d’œuvre mémorable. Fleurs comestibles, micro-verts, une petite pincée de quelque chose de spécial – il y a une raison pour laquelle les garnitures sont si populaires lors du placage et de la pratique d’une présentation astucieuse. Gardez à l’esprit, bien sûr, de ne pas masquer l’événement principal avec des décorations inutiles.

Au-delà de la viande (et du fromage)

Bien que j’aie largement exploré la combinaison classique de la charcuterie et du fromage, de nombreux aliments se prêtent bien à une belle présentation en tableau. Un plateau de légumes inspiré de l’arc-en-ciel, une salade de fruits déconstruite avec une trempette de rêve, une planche de desserts amusante et funky sur le thème du chocolat… J’ai même fait une planche à crêpes DIY qui fait toujours fureur pour les brunchs.

Comme pour tout art, il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire ! Amusez-vous, faites preuve de créativité et si vous vous sentez dépassé, gardez à l’esprit que ce que vous mangez est plus important que la façon dont il est présenté, et ce dont les gens se souviendront n’est pas nécessairement à quoi tout ressemblait, mais ce qu’ils ressentaient. Et c’est ce qu’est vraiment l’art.

Confiture Balsamique de Figue

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : Environ 1h

Donne environ 1 tasse de confiture

Ingrédients:

6-8 figues fraîches molles

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

1 cuillère à soupe de sirop d’érable

2 cuillères à soupe de jus d’orange fraîchement pressé

1 brin de romarin frais

Les directions:

Parez les figues et coupez-les en deux.

Placez-les dans une casserole de taille moyenne avec tous les ingrédients restants, à feu moyen-doux. Cuire jusqu’à ce que tout soit épais et confituré, en remuant régulièrement, en écrasant les figues au fur et à mesure, pendant 45 minutes à 1 heure. *Remarque : si vous remarquez que les figues ne se décomposent pas après environ 15 minutes, ajoutez plus de jus d’orange, ou même un peu d’eau et remuez bien et écrasez.

Retirez le brin de romarin et toutes les grosses aiguilles de romarin, et transférez la confiture de figues dans un bocal stérilisé et sec pour la mise en conserve (en laissant un peu d’espace en haut avant de sceller). Ou, si vous en consommez plus immédiatement, laissez la confiture refroidir à température ambiante et conservez-la au réfrigérateur jusqu’à trois semaines.

Trempette crémeuse aux betteraves rôties

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : Environ 45 minutes

Donne environ 1,5 tasse de trempette

Ingrédients

3 betteraves de taille moyenne, pelées et coupées en morceaux

1 grosse gousse d’ail, pelée et parée

¼ tasse d’huile d’olive extra vierge (plus environ

-2 cuillères à soupe pour la torréfaction)

¼ tasse de yogourt grec nature

¼ tasse de fromage feta

Poignée d’aneth frais

Sel et poivre au goût

Les directions:

Préchauffer le four à 400F.

Dans un bol à mélanger de taille moyenne, mélanger les betteraves dans un peu d’huile d’olive et les placer dans un plat allant au four avec un couvercle (vous pouvez également utiliser du papier d’aluminium si vous n’avez pas de plats à four couverts). Faire rôtir pendant environ 45 minutes en retournant les betteraves une ou deux fois, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Laissez les betteraves refroidir, puis mélangez-les avec les ingrédients restants dans un mélangeur à haute puissance jusqu’à consistance lisse et crémeuse. Transférer dans un récipient et conserver au réfrigérateur jusqu’à une semaine.

Fouet au fromage à la crème miel et citron

Temps de préparation : 10 minutes

Donne environ 2 tasses de fouet

Ingrédients:

½-¾ tasse de fromage à la crème

2 cuillères à soupe de miel

½ tasse de crème fouettée

Le zeste d’1 citron de taille moyenne

Les directions:

À l’aide d’un batteur électrique, battre le fromage à la crème et le miel jusqu’à consistance lisse, en raclant les parois du bol au fur et à mesure. Verser un quart de la crème fouettée dans le mélange de fromage à la crème. Battre jusqu’à obtenir une consistance lisse. Raclez les côtés et répétez une deuxième fois jusqu’à consistance épaisse et mousseuse.

Incorporer le zeste de citron jusqu’à ce qu’il soit juste intégré. Conserver au réfrigérateur jusqu’à utilisation. *Remarque : Si vous souhaitez que le fouet soit plus doux, assurez-vous de le sortir du réfrigérateur pendant 10 à 15 minutes et de le fouetter un peu avant de le servir.

Sauce fudge au chocolat et aux amandes

Temps de préparation : 5 minutes

Donne environ 1,5 tasse de sauce

Ingrédients:

½ tasse de pépites de chocolat noir

½ tasse de beurre d’amande lisse

½ tasse de crème fouettée

2-4 cuillères à soupe de sirop d’érable

Pincée de sel

Les directions:

Dans une petite casserole à feu moyen, mélanger le chocolat, le beurre d’amande et la crème.

Continuez à remuer jusqu’à ce que le chocolat soit complètement fondu et bien intégré au beurre d’amande et à la crème. Une cuillère à soupe à la fois, ajoutez le sirop d’érable jusqu’à ce que vous soyez satisfait de la saveur (cela dépendra de la douceur de vos pépites de chocolat noir).

Ajouter une pincée de sel, remuer une fois de plus, avant de retirer du feu et de transférer dans un bol pour servir. *Remarque : la sauce épaissira en refroidissant.

